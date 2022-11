ÖVP Bezirk Scheibbs: Erber einstimmig zum Spitzenkandidat gekürt

1. Anton Erber (Purgstall), 2. Brigitte Reinhardt (Oberndorf), 3. Margit Aigelsreiter (St. Georgen an der Leys), 4. Julius Paul Heindl (Wieselburg-Land), 5. Franz Aigner jun. (Lunz am See), 6. Manfred Wieser (Randegg), 7. Melanie Wilsch (Gaming), 8. Franz Sonnleitner (Wang), 9. Günter Mondl (Steinakirchen), 10. Elke Aigner (Gresten), 11. Franz Schreiber (Wieselburg), 12. Manfred Zellhofer (St. Anton an der Jeßnitz), 13. Markus Weinmesser (Gresten), 14. Rudolf Zeller (Wieselburg-Land), 15. Katja Seitner (Wieselburg).