ÖVP-Regionstag in Wieselburg: „Es braucht ein Miteinander“

Am Freitag war Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auf „Mostviertel-Tournee“. Zuerst Amstetten, dann Wieselburg und am Ende Melk. Gespräche mit Betrieben und deren Mitarbeitern sowie Kunden standen dabei am Programm. Begleitet wurde die Landeshauptfrau dabei von den regionalen ÖVP-Abgeordneten und Gemeindedelegationen.

„Die Regionalwochen sind eine lieb gewordene Tradition, die wir seit Jahren leben – auch ohne dass Wahlen vor der Tür stehen. Es ist einfach wichtig, hinauszukommen und mit den Leuten direkt Kontakt zu haben und zu hören, wo der Schuh drückt. Dabei verspüre ich aber trotz aller Herausforderungen gerade bei den diesjährigen Regionstagen eine überaus positive und optimistische Stimmung. Die Menschen und auch die Betriebe spüren, dass wir sie in der aktuell schwierigen Situation nicht alleine lassen. Wir müssen den Menschen Orientierung und Sicherheit geben und versuchen, die Teuerungswellen so gut als möglich mit Förderungen abzufedern. Auch wenn nicht alles gehen wird“, sagt Mikl-Leitner und betont, wie wichtig gerade jetzt das Miteinander und der Zusammenhalt im Land seien.

Das unterstreicht auch Landtagsabgeordneter Anton Erber und hebt besonders das gemeinsame Engagement um die Zukunft von Lackenhof am Ötscher hervor. „Da sind alle Kräfte in der Region gefragt, dass wir hier eine gute Lösung für die Zukunft für den gesamten südlichen Bereich unseres Bezirks zustande bringen. Die jetzigen Überlegungen zu Lackenhof können eine große Chance für neue Tourismusimpulse bei uns sein“, ist Erber überzeugt.

