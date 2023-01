Wahlkampf-Finale im Bezirk Scheibbs: Mit Leuten ins Gespräch kommen

Vollbild

Anton Erber war im Wahlkampf mit seinem Palatschinkenwagen in allen Gemeinden des Bezirks unterwegs. Am Freitag war er in Steinakirchen zu Gast, wo auch die Blasmusikkapelle aufspielte. Im Bild, von links: Bürgermeister Wolfgang Pöhacker, die Musikerinnen Nina Luger, Emma Gepart und Katharina Winterer, Anton Erber, Vizebürgermeisterin Iris Steindl sowie die beiden Geschäftsführenden Gemeinderäte Thomas Stockinger und Günther Mondl und die Palatschinken-Köchinnen Gabriele Langsenlehner und Luise Theuretzbacher. Diese Woche ist Erber mit seinem Palatschinkenwagen noch in den Gemeinden Purgstall, Göstling, St. Anton und Puchenstuben unterwegs. Regionale Werbemittel – 2.000 Stück von der Göstlinger Gärtnerei Rumpold selbst gezüchtete Primel-Stöcke verteilte SPÖ-Bezirksspitzenkandidat Andreas Danner im Zuge seiner Wahlkampftour im Scheibbser Bezirk. Am Freitag war Danner gemeinsam mit Wieselburgs Stadträtin Sabine Rottenschlager sowie den beiden Wieselburger Gemeinderäten Robert Gnant und Elisabeth Kastner – alle drei kandidieren auch auf der SPÖ-Bezirksliste – im City Center Wieselburg unterwegs und verteilte die Primeln an die dortigen Passenten. Diesen Donnerstagnachmittag ist noch eine große Verteilaktion in Gresten gemeinsam mit Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig geplant. Bereits seit 14 Jahren existiert in Wieselburg die Aktion „Verwenden statt Verschwenden“, wo Stadträtin Sabine Rottenschlager im Haus der Zukunft gemeinsam mit einem Team aus 16 ehrenamtlichen Helferinnen Lebensmittel vom Vortag oder kurz vor dem Ablaufdatum zu verbilligten Preisen anbietet. „Gerade in Zeiten der Teuerung eine immens wichtige Aktion“, lobt SPÖ-Bezirksspitzenkandidat Andreas Danner, der gemeinsam mit Nationalratsabgeordnetem Alois Schroll am Freitag dem Markt einen Besuch abstattete. Die FPÖ setzte im Bezirk Scheibbs auf Verteilaktionen – hier im Bild in Lunz, wo man Anna Teufel und auch ÖVP-Gemeinderat Thomas Helmel traf – und Stammtisch-Gespräche. Zuletzt konnte Reinhard Teufel am Freitag am Mostlandhof, beim „Bauernstammtisch“ Bauernrebell Leo Steinbichler begrüßen. Die Verteilaktionen setzt die FPÖ auch in der letzten Wahlkampfwoche fort und versucht, im Rahmen von „Wahlkampfstandeln“ weiter Überzeugungsarbeit zu leisten. Diesen Mittwoch gibt es um 19 Uhr noch eine Abschlussveranstaltung im Brauhaus Wieselburg, bei dem auch der FPÖ-Spitzenkandidat im Bundespräsidentschaftswahlkampf Walter Rosenkranz zu Gast sein wird. Bei der Wahlveranstaltung in Steinakirchen sponserte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf dem aufspielenden Musikverein ein Fass Bier. Im Bild mit Franz Hametner und Kapellmeister Hannes Leichtfried. Gleich drei Musikkapellen – die Brauereikapelle, die Stadtkapelle und die Petzenkirchner Kapelle – spielten in Wieselburg vor dem Brauhaus auf, von links: Stefan Wippl, Nina Müllner, Lisa Wippl, Stephan Pernkopf und Martin Gartner. „Zam‘stehn“ hieß es am Freitag im Brauhaus Wieselburg. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf lud zu einem gemütlichen Abend, bei dem „die.tschechen“ für Stimmung sorgten. Mit dabei unter anderem die Bürgermeister Franz Sonnleitner und Karl Gerstl, Bauernbund-Direktor Paul Nemecek, Bezirksbauernkammer-Obmann Franz Rafetzeder, Vizebürgermeisterin Brigtte Reinhardt und Landtagsabgeordneter Anton Erber. Zu späterer Stunde schaute auch noch Innenminister Gerhard Karner im Brauhaus vorbei.

