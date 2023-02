Bezirk Scheibbs: Erber bleibt doch im Landtag

Seit Donnerstag, 10 Uhr ist es fix: Die Ära von ÖVP-Landtagsabgeordneten Anton Erber im NÖ Landtag geht doch weiter. Der Landesparteivorstand hat entschieden, Erber aufgrund seiner Kompetenzen im Sozialbereich eines der wenigen freien Landesmandate zu überlassen. Erber, seit 1998 im NÖ Landtag, ist seit 2008 Sozialsprecher des ÖVP Klubs und seit damals auch Vorsitzender des Sozialausschusses im NÖ Landtag.

"Sehe es als Wertschätzung meiner Arbeit"

"Das ist natürlich für mich eine unglaubliche Wertschätzung meiner Arbeit, die ich in den vergangenen Jahren gerade im Sozialbereich geleistet habe. Ich freue mich darüber, da dieses Themenfeld in der nächsten Periode sicher ein ganz wichtiges werden wird und andererseits dass damit auch der Bezirk Scheibbs weiterhin einen direkten Vertreter im Landtag hat. Es gibt ja auch noch etliche Projekte im Scheibbser Bezirk, die ich weiterverfolgen möchte", betont Anton Erber in einem ersten Statement.

Erber & die Landtagswahlen

1998: Erber zieht dank intensivem Vorzugsstimmenwahlkampf mit 2.250 Vorzugsstimmen als JVP-Landesobmann in den NÖ Landtag ein.

Erber zieht dank intensivem Vorzugsstimmenwahlkampf mit 2.250 Vorzugsstimmen als JVP-Landesobmann in den NÖ Landtag ein. 2003: Erber setzt sich dank 3.678 Vorzugsstimme als Nummer zwei im Bezirk gegen den damaligen Bezirksparteiobmann und Wieselburg-Land-Bürgermeister Josef Braunshofer (2.800 Vorzugsstimmen) durch.

Erber setzt sich dank 3.678 Vorzugsstimme als Nummer zwei im Bezirk gegen den damaligen Bezirksparteiobmann und Wieselburg-Land-Bürgermeister Josef Braunshofer (2.800 Vorzugsstimmen) durch. 2008: Anton Erber geht erstmals als Bezirksspitzenkandidat ins Rennen und setzt sich neuerlich dank der Vorzugsstimmen (3.961) klar gegen die damalige Bauernbund-Kandidatin Veronika Schadenhofer (1.529) durch.

Anton Erber geht erstmals als Bezirksspitzenkandidat ins Rennen und setzt sich neuerlich dank der Vorzugsstimmen (3.961) klar gegen die damalige Bauernbund-Kandidatin Veronika Schadenhofer (1.529) durch. 2013: Erneut gibt es im Bezirk Scheibbs ein Vorzugsstimmenduell zwischen dem Listenersten Anton Erber und der Bauernbund-Kandidatin Christa Eppensteiner. Dieses Mal ist es sehr knapp: 2.959 Vorzugsstimmen für Erber vs. 2.206 Vorzugsstimmen für Eppensteiner.

Erneut gibt es im Bezirk Scheibbs ein Vorzugsstimmenduell zwischen dem Listenersten Anton Erber und der Bauernbund-Kandidatin Christa Eppensteiner. Dieses Mal ist es sehr knapp: 2.959 Vorzugsstimmen für Erber vs. 2.206 Vorzugsstimmen für Eppensteiner. 2018: Erber, mittlerweile auch Bezirksparteiobmann, ist unumstrittene Nummer eins. Der Bezirk läuft gemeinsam um Vorzugsstimmen für Erber, damit man sich im Duell der fünf Bezirke ohne Grundmandat durchsetzt. Erber bekommt 8.273 Vorzugsstimmen.

Erber, mittlerweile auch Bezirksparteiobmann, ist unumstrittene Nummer eins. Der Bezirk läuft gemeinsam um Vorzugsstimmen für Erber, damit man sich im Duell der fünf Bezirke ohne Grundmandat durchsetzt. Erber bekommt 8.273 Vorzugsstimmen. 2023: Die ÖVP verliert im Bezirk Scheibbs 16,1 Prozent. Erber holt zwar 4.014 Vorzugsstimmen aber die 5.907 Vorzugsstimmen aller ÖVP-Bezirkskandidaten sind im Vergleich zu den Bezirken Horn und Gmünd zu wenig. Dennoch erhält Erber über Beschluss des Landesparteivorstandes ein Landesmandat.

