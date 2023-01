Landtagswahl Bezirk Scheibbs: Pflege im Fokus

Werbung

1) Mit welchen konkreten Maßnahmen kann die Landespolitik mithelfen, den Mangel an Pflegekräften abzufedern?

2) Wie kann man konkret den Pflegeberuf attraktivieren und auch Jugendliche für eine Schule wie das BIGS Gaming motivieren?

3) Wo sehen Sie die Zukunft: Im weiteren Ausbau von großen Pflegeeinheiten à la PBZ Scheibbs oder in der Schaffung mehrerer kleineren Wohn- und Pflegeeinheiten mit gemeinsamen Pflegekräften über den Bezirk verteilt?

Anton Erber, ÖVP

1) Niederösterreich hat 2022, übrigens sehr intensiv von mir eingebracht, die Pflegeausbildungsprämie eingeführt, der Bund hat diese Initiative übernommen und auf 600 Euro pro Monat erhöht. Berufsumsteiger werden mit 1.400 Euro im Monat unterstützt. Auch das Pflegestipendium wurde erweitert. Das war ein notwendiger Schritt. Die Erfolge davon werden wir in der nächsten Zukunft sehen.

2) Dazu braucht es genug Menschen, die in der Pflege arbeiten wollen. Es muss sichergestellt sein, dass Einspringen in der Freizeit die Ausnahme ist. Dienstzeit und Freizeit müssen planbar sein. Jene, die Teilzeit arbeiten, haben dafür auch einen meist familiären Grund. Daher darf es weder zu permanenten Überstunden, noch körperlicher und psychischer Überlastung kommen. Die Mitarbeiter brauchen mehr Zeit am Bett, mit den zu Pflegenden, und weniger zeitraubende Schreibarbeiten. Für Dokumentation brauchte es einen digitalen Schub. Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen haben wir vor kurzem 300 Millionen Euro beschlossen die Entlastung bringen werden. Gaming betrachte ich als mein ganz besonders Kind. Es war österreichweit die erst Pflegeschule mit Matura. Dank Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ist die Schule nun auf dem Weg zur einer Höheren Lehranstalt. Es wird sich ganz schnell herumsprechen, dass Gaming die Zukunftsschule ist, mit der Sicherheit einen Toparbeitsplatz zu bekommen. Regional ist uns damit auch ein Meilenstein gegen die Abwanderung im Süden unseres Bezirks gelungen.

3) Die Zukunft hat sich nach den Menschen zu richten. 85 Prozent wollen in den eigenen vier Wänden alt werden. Dabei leisten die Familien Großartiges. Jede Unterstützung, wie die jährliche Erhöhung des Pflegegeldes, hilft hier ganz besonders. Caritas, Hilfswerk und Volkshilfe unterstützen die Familien genauso großartig. 2008 wurde nach meinen Vorstellungen die 24 Stunden-Betreuung eingeführt. Sie sind heute ein ganz wichtiges Standbein, allerdings muss auch die 2022 erhöhte Förderung künftig jährlich nach oben angepasst werden. Wenn es zu Hause nicht mehr geht, ist mein Anliegen das echte betreute Wohnen in kleinen Wohnbauten im Zentrum der eigenen Gemeinde. So können Angehörige, Freunde und ehemalige Nachbarn einfach Kontakt halten. Die Beschäftigung miteinander ist außerdem eine optimale Maßnahme gegen Vereinsamung und hilft, Demenz möglichst lange zu vermeiden. Kleine Einrichtungen werden versorgt durch 24 Stunden-Betreuerinnen. Zur Pflege kommt die Caritas, Hilfswerk oder die Volkshilfe ins Wohnhaus zu den Menschen. Dass das geht, werden wir in Reinsberg beweisen, wo im heurigen Jahr mit dem Bau begonnen wird. Ich denke dieses Pilotprojekt wird zu einem Vorzeigeprojekt für ganz Niederösterreich. Mit den Pflege- und Betreuungszentren haben wir darüber hinaus einen großartigen Platz, wo Intensivpflege auf höchstem Niveau geleistet wird. Das ist auf modernen Stand zu halten, und der ein Ausbau ist kurz vor der Durchführung. Weiters braucht es ein Mehr an Kurzzeit- und Übergangspflegebetten.

Andreas Danner, SPÖ:

1) Im Bereich der Arbeitsbedingungen und Entlohnung soll es zu einer generellen Anerkennung von Vordienstzeiten bei Wechsel der ArbeitgeberInnen kommen. Meine Forderungen: Gleiche Gehälter für gleiche Aufgaben, Schaffung von Karriereperspektiven, Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen – Dienstplantreue, Angleichung der Rahmenbedingungen zwischen mobiler und stationärer Pflege, eine gesonderte Regelung zur Schwerarbeiterpension für Pflegeberufe.

Mehr Ausbildungsplätze und eine bundesweit einheitliche, verpflichtende und bedarfsorientierte Personalplanung für Pflegeheime – fundierend auf den Erkenntnissen der Wissenschaft.

Ein modernes Berufsbild soll dazu beitragen, dass die vollständige und angemessene Anerkennung der beruflichen Kompetenzen der Gesundheits -und Krankenpflege im Gesundheitssystem zur Geltung kommt.

2) Eine erfolgreiche und nachhaltige Pflegereform kann nur gelingen, wenn mehr Menschen für die Gesundheits- und Krankpflegeberufe gewonnen werden können und diese auch zufrieden und dementsprechend lange im Beruf bleiben. Mitentscheidend dafür ist eine Ausbildung, die zugänglich, attraktiv und praxisnahe gestaltet ist, damit ein Berufseinstieg ohne Überforderung und Desillusionierung gelingt.

Unser Weg:

Die Akademisierung des gehobenen Dienstes in der Gesundheits- und Krankenpflege soll keine Entfernung von der Praxis darstellen, sondern sie ist notwendig, um den Anforderungen des Berufsbildes gerecht zu werden und internationalen Standards zu entsprechen.

Ausbildungsmodelle, wie die Pflegelehre, muss man hinterfragen.

Durchführung einer Evaluierung der bisherigen Schulversuche „Pflege mit Matura“ und berufsbildender Schulen mit Pflegeassistenz-Ausbildung hinsichtlich Auslastung, Abbrüchen sowie Befragung der AbsolventInnen, die tatsächlich in den Beruf einsteigen.

Die Praxisanleitung bedarf einer Aufwertung. Die Praxisanleitung darf nicht nebenbei laufen.

3) Definitiv liegt der Schlüssel für eine würdige Pflege im Alter an der Wohnortnähe und einem guten Mix verschiedenster Maßnahmen:

a) Aufklärungsarbeit und Imagepflege: Das derzeitige Bild der Pflege wird vor allem durch Medien und Politik geprägt. Begriffe wie „Pflegekollaps“ bringen zwar die nötige Aufmerksamkeit, jedoch schaden sie auch der Pflege.

b) Anstellung von pflegenden Angehörigen: Derzeit müssen die Angehörigen für die Pflege bzw. Betreuung ihre berufliche Tätigkeit einschränken bzw. sogar ganz aufgeben. Einkommensverluste bis hin zum Totalausfall von einem Einkommen sind die kurzfristige Folge, Altersarmut durch Verlust von Pensionszeiten die langfristige. Insbesondere Frauen sind oft davon betroffen.

c) Ausbau von (teil-)stationären Einrichtungen sowie von alternativen Wohnformen: Derzeit stehen in Niederösterreich insgesamt 10.238 Pflegeplätze in den landeseigenen Pflege- und Betreuungszentren (5.777) sowie Vertragseinrichtungen (4.461) zur Verfügung. Der Bedarf steigert sich in den nächsten Jahren. Bis 2025 werden rund 12.500 Plätze benötigt, bis 2035 rund 14.000. Ein Ausbau von dezentralen Pflegeplätzen ist erforderlich.

d) Ausbau der mobilen Pflegedienste und neue Modelle der häuslichen Betreuung & Pflege: Mobilen Pflege- und Betreuungsdiensten kommt eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung der informellen Pflege zu. Sie sind jenes Angebot, das den wesentlichen Planungsgrundsätzen vollinhaltlich entspricht (dazu zählen: Wohnortnah, Verbleib im eigenen Heim, flexibel, mobil vor stationär, etc.). Insbesondere der drohende ÄrztInnenmangel, Aspekte der Versorgungsqualität und Kostendruck werden die Etablierung von rechtlichen Rahmenbedingungen für neue Modelle der Pflege erforderlich machen. Neue Modelle, die auch in anderen Ländern bereits umgesetzt wurden, zeigen, wie es gehen kann. Unser Weg: • Hochautonome Teams die ganzheitliche und wohnortnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen organisieren. Dazu ist es notwendig, die Kompetenzen des Pflegepersonals aufzuwerten, um eine ganzheitliche Pflege durchführen zu können. • Ausbau der bereits jetzt mit EU-Mitteln finanzierten „Community Nurses“ in den niederösterreichischen Gemeinden. Sie sind Ansprechpartner vor Ort und unterstützen Pflegende und Angehörige im Alltag. • Qualitätsvoller Ausbau der derzeitigen bestehenden mobilen Pflegedienste.

Reinhard Teufel, FPÖ:

1) a) Durch einen raschen Ausbau der Pflegeschulen; b) durch Abschaffung der Impfpflicht für Pflegekräfte. Auch wenn es medial verschwiegen wird bzw. es keiner wahrhaben will, hat dieser verfassungswidrige Eingriff in die körperliche Unversehrtheit eine große Abschreckungswirkung. Die Impfpflicht für das Pflegepersonal ist also eine Mitursache für den Pflegekräftemangel, der sich jetzt so dramatisch zuspitzt; c) durch eine stärkere Förderung der Pflege in der Familie. Man muss die finanzielle Abgeltung für Angehörige, die sich an der Pflege beteiligen oder sie ganz übernehmen, deutlich erhöhen.

2) Indem man die Impfpflicht abschafft (siehe Beantwortung oben), eine angemessene Bezahlung in Aussicht stellt und darüber hinaus den Stellenwert der Pflege erhöht, indem man den Pflegeberuf ganz allgemein mehr Wertschätzung entgegenbringt.

3) Wir Freiheitliche bevorzugen statt eines einzigen Zentrums kleine Einheiten im Bezirk, weil durch diese eine stärkere Bindung zwischen Pflegekräften und zu Pflegenden aufgebaut würde und eine gleichmäßige Verteilung über den Bezirk auch attraktiver für die Pflegekräfte wäre. Ihr Arbeitsplatz wäre gleich in der Nähe, und sie müssten dann, um nur ein Beispiel zu nennen, nicht vom Wohnort Lassing ins 45 km entfernte Scheibbs auspendeln.

Christian Müller, Grüne:

1) Verbesserungen der Arbeitszeit (verlässliche Dienstpläne, erweiterter Freizeit-Erholungsanspruch, bessere Arbeitszeitmodelle,…); verbindlicher, für die Mitarbeiter besserer Personalschlüssel; mehr Anerkennung und bessere Bezahlung.

2) Es handelt sich um ein sehr vielfältiges Themengebiet, welches viele Menschen betrifft. Der Kompetenz-Dschungel zwischen Bund und Land vereinfacht die Situation nicht! Die unterschiedlichsten Betreuungsvarianten (Stationär, mobil, 24h,…) verlangen den MitarbeiterInnen einiges ab. Hier könnte man mit verlässlichen Dienstplänen, Freizeit-Erholungsanspruch, bessere Arbeitszeitmodelle sicher vieles verbessern. Einiges ist vom Bund schon gekommen, wie die Ausbildungsbeiträge, das Pflegestipendium oder die Kompetenzerweiterungen. Das kann aber nur der Anfang sein: Verbesserungen können sicher noch in den Bereichen Aus/Weiter-Bildungskosten erreicht werden! Voller Lohn bzw. Zeitausgleich. Gestaltung zeitgerechter Arbeits- und Ausbildungsbedingungen. Mehr finanzielle Unterstützungen des Landes, landesweite Werbekampagnen für den Pflegeberuf allgemein und auch für das BIGS im Speziellen, sowie für das BIGS eine bessere öffentliche Erreichbarkeit würden sicher Verbesserungen bringen.

3) Menschen wollen so lange wie möglich im persönlichen Umfeld bleiben, und kleine Wohn- und Pflegeeinheiten werden diesem Anspruch am ehesten gerecht. Es gibt sehr gute Beispiele wie die „kleine“ Betreuung funktionieren kann. Eine Möglichkeit wäre es, wenn Bereiche in einer Gemeinde zur weiteren Bebauung freigegeben werden, einen gewissen Anteil davon für diese Einheiten zu reservieren und vom Land zu fördern. Auch die Wohn- und Pflegeeinheiten würden von einer Regionalisierung profitieren. Wenn also die Oma oder der Opa zwar in Pflege ist, aber trotzdem um die Ecke wohnt, und die Familie sehr einfach auf einen Besuch vorbeikommen kann. Wohngemeinschaften für ältere Menschen sollten eingerichtet und gefördert werden. Solche WGs erleichtern die Zugänglichkeit für Betreuung und es entstehen viele weitere positive Synergien. Wenn die Mitarbeiter zum Beispiel gleich in der Nähe Wohnen.

Reinhard Ekker, NEOS:

1) Wesentlicher Anreiz ist eine gerechte Entlohnung und verbesserte Arbeitsbedingungen: Vor allem Sozialberufe sind im Vergleich zu anderen Branchen unterbezahlt, dieser Ungerechtigkeit muss ein Ende gesetzt werden. Zudem gilt es, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch hier sicherzustellen.

Aus- und Weiterbildung fördern: Schon in den Schulen gilt es das Interesse an Sozialberufen zu wecken und durch Spezialisierungen, etwa in Mittelschulen zu fördern. Gleichzeitig aber auch Möglichkeiten zu schaffen, sich innerhalb des Berufsfeldes leichter verändern zu können, um zum Beispiel von der Pflegekraft zur Hebamme umsteigen zu können. Auch Quereinsteigern sollte es leichter möglich gemacht werden, über den zweiten Bildungsweg in den Pflegebereich einzusteigen.

Alternative Pflegeformen unterstützen: Immer mehr Menschen wollen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben und gepflegt werden. Um das in den kommenden Jahren gewährleisten zu können, dürfen wir die Augen nicht vor alternativen und mobilen Pflegemodellen verschließen - wie etwa Community Nurse oder Buurtzorg. Gerade das Pflegemodell aus den Niederlanden ist aufgrund der flexiblen Gestaltung der Betreuung von Pflegepersonen ein Erfolgsmodell und sollte auch in Niederösterreich endlich ausgerollt werden.

2) Pflege ist nicht nur bloß ein Beruf, sondern eine Berufung. Das macht es gleichzeitig schwierig, Personen zu finden, die gut mit den täglichen Herausforderungen einer sozialen Arbeit umgehen können. Die Schule ist für uns ein wesentlicher Ort, um hier anzusetzen – etwa durch eine frühe praxisbezogene Berufsorientierung und Praktika, um in das Berufsfeld hineinzuschnuppern. Darüber hinaus gilt es Anreize zu schaffen, damit das Berufsbild generell attraktiver wird. So muss die asoziale Bezahlung der sozialen Berufe endlich beendet werden. Darüber hinaus gilt es durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie flexibleren Arbeitszeiten den Beruf zu attraktiveren.

3) Unser Fokus liegt auf kleinere Pflege- und Wohneinheiten, um eine gute Betreuung in einer häuslichen Umgebung zu ermöglichen - am liebsten sehr wohnortnah zum ursprünglichen Wohnort der zu pflegenden Person, um die Veränderungen für die Menschen so gering wie möglich zu halten. Das hilft auch den Pflegekräften bei ihrer Betreuungsarbeit. Auch innovative Generations-Wohn-Projekte wie die Wohnvilla Wieselburg sind eine gute Möglichkeit, die Pflege zukunftsfit zu gestalten. Den stärksten Bedarf sehen wir derzeit aber in der mobilen Pflege. Denn die überwiegende Mehrheit der Menschen möchte zuhause gepflegt werden. Diesen Wunsch dürfen wir nicht außer Acht lassen. Deshalb wollen wir die mobilen Angebote ausbauen und die Angehörigen bestmöglich unterstützen.

