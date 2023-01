NEOS kratzten in Scheibbs knapp an der 10-Prozentmarke

Mit einem Bezirksergebnis von 6,4 Prozent liegen die NEOS im Ötscherland knapp unterhalb ihres Landesergebnisses. Dennoch zeigt sich Spitzenkandidat Reinhard Ekker aus Scheibbs beim ersten Antreten der NEOS mit einer echten Bezirksliste zufrieden. „Wir freuen uns über dieses Ergebnis, weil es ein gutes Zeichen ist, dass NEOS im Land und auch im Bezirk Scheibbs weiterwachsen“, sagt Ekker und freut sich vor allem über die 9,6 Prozent in seiner Heimatgemeinde Scheibbs.

Auch in den beiden Wieselburger Gemeinden, wo die NEOS mit Wahlarzt Philipp Olivier und Günter Wohlmuth zwei lokale Kandidaten stellten, ist man deutlich über dem Bezirksergebnis. Einzig in Gaming, wo die Nummer zwei der NEOS-Bezirksliste Patrick Bratfisch zu Hause ist, der sich auch bei der Initiative rund um den Ötscher stark eingebracht hatte, bleiben die NEOS mit 5,1 Prozent etwas hinter den Erwartungen. Insgesamt kamen die NEOS in acht der 18 Bezirksgemeinden über die 6-Prozent-Marke.

Landesweit gesehen hat das Ergebnis für Reinhard Ekker aber auch ein weinendes Auge: „Natürlich hätten wir uns das vierte Mandat gewünscht. Wir werden aber auch mit drei Mandaten das machen, was wir am besten können: den Regierenden auf die Finger schauen und dafür sorgen, dass wieder die Menschen im Mittelpunkt stehen, nicht die Mächtigen.“

