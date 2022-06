Werbung

„Die politischen Herausforderungen sind so groß, wie selten zuvor. Unsicherheit durch einen Krieg in Europa, Unberechenbarkeit durch die Corona-Krankheit und die Auswirkungen allen voran die Teuerung – all das können wir nicht ändern aber wir müssen dafür sorgen, dass es in und für unsere Heimat gut weitergeht. Für uns ist klar, wofür wir einstehen und für wen wir da sind, nämlich für unseren Bezirk und für die Menschen, die darin leben", sagt Anton Erber.

„Wir wollen den Sommer nützen, um die Anliegen in unserem Bezirk aufzunehmen, nicht aber für Wahlkampf oder sonstige Auseinandersetzungen. Wir wollen unseren Bezirk bestmöglich vertreten, das tun, was die Menschen von uns erwarten – Streit gehört sicher nicht dazu", betont Erber.

Die Volkspartei habe 15 Persönlichkeiten nominiert, die viel an Erfahrung, an Wissen, an Elan mitbringen würden und sie stünden für die Breite und Vielfalt der Volkspartei. Im Team befinden sich fünf Frauen, das Durchschnittsalter beträgt 43 Jahre, zwölf Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich erstmals einer Landtagswahl, zehn sind im Gemeinderat vertreten. "Die genaue Reihung der Kandidatinnen und Kandidaten folgt im Herbst", erklärt Anton Erber.

Die 15 nominierten Kandidatinnen und Kandidaten der Volkspartei Niederösterreich im Bezirk Scheibbs sind (ohne Reihung):

LAbg.AntonErber (Purgstall)

GGRMargitAigelsreiter (St. Georgen an der Leys)

GRElkeAigner (Gresten)

GRFranzAigner jun. (Lunz am See)

Julius PaulHeindl (Wieselburg-Land)

GRGünterMondl (Steinakirchen)

Vizebgm.BrigitteReinhardt (Oberndorf an der Melk)

GRFranzSchreiber (Wieselburg)

KatjaSeitner (Wieselburg)

Bgm.FranzSonnleitner (Wang)

GPO GGRMarkusWeinmesser (Gresten)

GPO GGRManfredWieser (Randegg)

MelanieWilsch (Gaming)

RudolfZeller (Wieselburg-Land)

GGRManfredZellhofer (St. Anton an der Jeßnitz)

