Pass Egal Wahl - am Samstag auch in Scheibbs! .

Im Vorfeld der niederösterreichischen Landtagswahl halten lokale Organisationen gemeinsam mit SOS Mitmensch eine "Pass egal Wahl" ab. Vom 14. bis 21. Jänner können im Land lebende Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft in sieben Gemeinden, darunter am 14. Jänner auch in Scheibbs, symbolisch ihre Stimme abgeben. "Die Demokratie-Aktion richtet sich gegen den Rekordausschluss von mehr als elf Prozent der niederösterreichischen Bevölkerung von der Landtagswahl", wurde in einer Aussendung betont.