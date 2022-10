Teufel führt FPÖ-Liste im Bezirk Scheibbs an

Noch steht zwar der genaue Termin der NÖ-Landtagswahl nicht fest, aber die Bezirks-FPÖ stellte am Freitag „vorsorglich“ mal die Weichen für diese Wahl. Der aus Lackenhof stammende FPÖ-Landtagsabgeordnete und Bezirksvorsitzende Reinhard Teufel führt erneut die Kandidatenliste im Bezirk Scheibbs an.

„Wir wollen gerüstet sein – auch für einen möglichen Wahltermin im Jänner. Deshalb haben wir jetzt ein gut gemischtes 15-köpfiges Team mit Vertretern aus zehn der 18 Bezirksgemeinden. Es sind zum Teil Kandidaten, die sich in den letzten Jahren schon um die FPÖ verdient gemacht haben, aber auch neue Gesichter. Insofern hat die Kandidatenliste auch den Sinn, unsere Leute in den Gemeinden bekannter zu machen. Denn es ist für die Zukunft wichtig, dass wir auch in den Gemeinden weiter gut organisiert sind“, sagt der 43-jährige Büroleiter von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.

Einziger kleiner Wermutstropfen für Teufel: Mit Michaela Fallmann aus Gaming ist nur eine einzige Frau auf der 15-köpfigen Liste.

Bei den Landtagswahlen 2018 gewann die FPÖ im Bezirk 4,9 Prozent und kam insgesamt auf 12,2 Prozent.

