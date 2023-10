Christian Haselberger aus Purgstall ist einer von 94 neuen Meistern

Die dreijährige Meisterausbildung in den landwirtschaftlichen Berufen gilt als Top-Qualifikation für praktizierende Land- und Forstwirte. Insgesamt waren bei der Meisterbriefverleihung 94 Absolventinnen und Absolventen mit dabei. 41 Meisterbriefe wurden im Bereich Landwirtschaft überreicht, 14 in Weinbau und Kellerwirtschaft, 17 im Beruf Obstbau und Obstverarbeitung, 21 im Beruf Bienenwirtschaft und ein Meisterbrief in Forstwirtschaft.