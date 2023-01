Ein Feiertag für die Bäuerinnen

Der vergangene Dienstag war ein Feiertag, zumindest für die Bäuerinnen, die sich in den Schliefhauhof in Randegg zum Tag der Bäuerin einfanden. „Wir wollen uns Frauen heut mal in den Mittelpunkt stellen“, begrüßt Gebietsbäuerin Helga Leichtfried die Landwirtinnen. Deren Aufgabenfeld ist vielschichtig. „Wir sind Köchinnen, Gärtnerinnen, Kinderbetreuerinnen, Produzenten und Mechanikerinnen, wir sind die SOS Anlaufstelle am Hof und das 365 Tage und das 24/7“, verdeutlichte Gebietsbäuerin-Stellvertreterin Julia Heigl das vielfältige Rollenbild der heutigen Bäuerin.

Nach den Worten von Landtagswahl-Spitzenkandidaten Anton Erber, der die Bäuerinnen dazu aufrief, zur Wahl zu gehen, und der Bauernbund-Funktionärin Eva Hagl-Lechner, die die Bäuerinnen aufforderte, sich nicht unter ihren Scheffel zu stellen, sprach Anita Heigl über das Frauenwahlrecht und die wichtige Funktion der Landwirtschaftskammer als bedeutendes Bindeglied.

Vorträge und Informationen zur Fachschule Gaming rundeten den gemütlichen Tag der Bäuerinnen ab.

