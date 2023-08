Nächste hohe Ehrung für gebürtigen Reinsberger Josef Plank

Das Präsidium der Landwirtschaftskammer NÖ ehrte verdiente Persönlichkeiten für ihren langjährigen Einsatz in der niederösterreichischen Land- und Forstwirtschaft mit der Präsident-Josef-Reither-Plakette, der Minister-Buchinger-Plakette sowie der Goldenen Kammermedaille. Unter den Geehrten, die die Auszeichnungen von Landwirtschaftskammer-NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager gemeinsam mit seinen Vizepräsidenten Andrea Wagner und Lorenz Mayer überreicht bekamen, ist auch der gebürtige Reinsberger Josef Plank. Er erhielt die Präsident-Josef-Reither-Plakette. Am 29. August feiert Plank seinen 65. Geburtstag.

„Josef Plank hat sich in seinen beruflichen Stationen von der Landwirtschaftskammer NÖ, über die AMA in deren Gründungszeit, neun Jahre als Landesrat in Niederösterreich, Geschäftsführer im Bereich Erneuerbare Energie und dann Generalsekretär in der Landwirtschaftskammer Österreich und in der Folge im Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus und zuletzt im Österreichischen Raiffeisenverband stets für die Verbesserungen der Rahmenbedingungen der Bäuerinnen und Bauern des Bundeslandes eingesetzt“, würdigte Schmuckenschlager.