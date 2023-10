Göstling: Langlaufzentrum Hochreit stellt Betrieb ein

Wie schon vermutet, stellt die Familie Zettel-Ablass nach der Jausenstation (die NÖN berichtete) nun auch den Betrieb des Langlaufzentrums Hochreit ein. Die Betreiberfamilie sorgte in den letzten Jahrzehnten für Topbedingungen und bot hochqualitative Bedingungen für den Langlaufsport in ganz Niederösterreich. Unzählige Rennen wurden abgehalten, von der Vereinsmeisterschaft über Landesbewerbe bis hin zu den Schüler-Bundesmeisterschaften. Das Langlaufzentrum war als Ausgangspunkt für viele Aktivitäten auch abseits des Langlaufens in der Umgebung bekannt. Auf dem Hochplateau auf rund 900 Metern Seehöhe waren bei genug Schnee bis zu 29 Kilometer klassische Loipen und 10 Kilometer Skatingloipen gespurt.

„Wir haben uns aus wirtschaftlichen Gründen für diesen Schritt entschieden. Jetzt konzentrieren wir uns voll auf unsere Zimmervermietung, die Bewirtung unserer Hausgäste und die Direktvermarktung unserer Produkte“, erklärt Heidi Zettel, die gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang auch eine Landwirtschaft führt.

Erfreulich ist, dass der Langlaufsport nicht ganz aus dem Umfeld des Wanderbauernhofs Ablass verschwinden wird, denn Monika und Christian Zettel, die Schwägerin und der Bruder von Wolfgang Zettel, werden die Leckermoor-Loipe weiterhin erhalten. Somit bleiben eine drei Kilometer lange klassische Loipe sowie der Winterwanderweg neben der Lassinger Loipe bestehen.

„Wir sind sehr bemüht, dass Angebot für Langläufer in der Region noch weiter auszubauen“, betont Herbert Zebenholzer, Geschäftsführer der Ybbstaler Alpen, und verweist auf das bestehende Loipenangebot in Lackenhof, Puchenstuben und Hollenstein.

„Der Familie Zettel gebührt mein größter Dank, sie haben den Göstlinger Langlaufsport über Jahrzehnte hinweg unterstützt und touristische Meilensteine in unserer Region gesetzt“, bedankt sich Göstlings Bürgermeister Friedrich Fahrnberger für das langjährige Engagement.