Am Montagmittag kam es auf der LB25 in Kienberg bei Gaming auf Höhe der Ausiedlung zu einem Verkehrsunfall. Ein Autolenker war samt seinem Anhänger aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug hat sich in Folge überschlagen.

Der Lenker konnte sich aber praktisch unverletzt selbst aus seiner misslichen Lage befreien und war, als die alarmierte Feuerwehr beim Einsatzort eintraf, schon wieder ganz normal ansprechbar, wurde aber zur Sicherheit vom Roten Kreuz zur Kontrolle ins Landesklinikum Scheibbs eingeliefert.

Nach der polizeilichen Freigabe bargen die Mitglieder der FF Gaming das Auto sowie den Anhänger und säuberten die Straße sowie den Radweg. Während der Arbeiten war die LB25 zeitweise gesperrt. Durch das relativ geringe Verkehrsaufkommen bildete sich allerdings kein wesentlicher Stau.