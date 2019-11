Elisabeth Bayerl nutzt für die Eröffnung ihres dritten Friseursalons „HAIRRICHTN“ einen Leerstand in der Wieselburger Hauptstraße. Elisabeth Bayerl ist bereits Inhaberin von zwei erfolgreichen Salons in Wolfpassing und Randegg. In Wieselburg wird sie mit 1. Dezember am Hauptplatz ihre dritte Filiale eröffnen. Ihr Erfolgsrezept: „Wenn man mehrere Filialen führt, ist es wichtig zu delegieren. Jede Mitarbeiterin hat ihren Aufgabenbereich, zum Beispiel ist eine für die passende Dekoration im Laden zuständig.“ Bayerl wird in Wieselburg bis zu sechs Mitarbeitern und mindestens einem Lehrling eine Anstellung bieten.