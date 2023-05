Eröffnung eines „historischen Projektes“ für Purgstall

„Meilensteinprojekt“, „Jahrhundertprojekt“, „historisches Gemeinschaftsprojekt“ – Purgstalls Bürgermeister Harald Riemer überschlug sich am Samstag in seiner Festrede fast mit Superlativen. Zu Recht, denn was die Gemeinde gemeinsam mit privaten Purgstaller Investoren in den vergangenen Jahren im Zentrum geschaffen hat, kann sich wirklich sehen lassen. Man hat nicht nur die vier alten Gebäude im Marktzentrum in der Kirchenstraße, Schulgasse und Vogelgasse generalsaniert und revitalisiert und somit das Erscheinungsbild des Marktes erhalten, man hat diesen Gebäuden auch sehr viel neues Leben eingehaucht. Am vergangenen Samstag luden alle Gebäudeinhaber, dort ansässigen Ärzte, Firmen und Institutionen zum gemeinsamen Tag der offenen Tür. Dieser stellte gleichzeitig auch die offizielle Eröffnung dieses Gebäudekomplexes dar.

„Es ist ein Projekt von Purgstallern für Purgstaller. Alles selbst finanziert – ohne großartige Förderungen, ohne irgendeinen Wohnbauträger“, unterstrich Bürgermeister Riemer. Insgesamt wurden in den neuen Gebäudekomplex, dessen Prunkstück das Primärversorgungszentrum ist, 19 Millionen Euro investiert.

Gab es 2019, als die Bauarbeiten tatsächlich gestartet haben, unter zehn Arbeitsplätze in diesen vier Gebäuden, so sind es mittlerweile bereits über 120 Köpfe, die hier in diesen Häusern arbeiten – „Tendenz weiter steigend“, freut sich Riemer, der sich bei allen Mitwirkenden für die gute Zusammenarbeit bedankte. „So ein Projekt lässt sich nur umsetzen mit guten Ideen, langem Atem, Standvermögen, Leidenschaft, Herzblut, hohem Engagement und einem guten Miteinander“, betonte Riemer.

Foto: Christian Eplinger

Gebäude aus dem 14. bis 17. Jahrhundert erhalten

„Einfädler“ des Projekts war 2014 Erich Krieger, der alle vier zum Kauf stehenden Häuser vermittelt hat. „Das war der Beginn unseres Stadterneuerungsprozesses. Die damit verbunde Neugestaltung des Kirchenplatzes hat dem Projekt noch mehr Dynamik gegeben. Und auch wenn viele von uns anfangs einen Abbruch der alten Gebäude als für am sinnvollsten erachteten, können wir jetzt froh sein, dass der Denkmalschutz dagegen 2017 ein Veto eingelegt hat. Denn so haben wir neues Leben in altehrwürdigen Mauern, deren Geschichte in das 17. Jahrhundert beziehungsweise teilweise sogar in das 14. Jahrhundert zurückreicht“, schilderte Harald Riemer.

Das Projekt hat neben der Gemeinde – und hier gilt es zu betonen, dass der gesamte Gemeinderat stets hinter dem Vorhaben stand – auch viele weitere „Väter“. Vier davon sind die neuen Hausbesitzer Walter Brandhofer, Hubert Falch, Hans Wurzenberger und Dietmar Gindl, die im Interview mit Moderator Franz Kramml den Werdegang des Projektes schilderten. Am stärksten involviert dabei war Walter Brandhofer, der nicht nur als Architekt die Gesamtplanung innehatte, sondern auch mit dem alten Fabris-Haus in der Schulgasse 2 sein eigenes Projekt verwirklichte.

Ein bisserl sanieren, ausmalen und neu tapezieren ... Walter Brandhofer, Architekt

„Es ist für uns schon ein besonderer Tag. Denn als wir vor neun Jahren die Entscheidungen getroffen haben, diese Häuser zu erwerben, wussten wir noch nicht, was auf uns zukommen würde – vielleicht zum Glück, weil wer weiß, ob wir es sonst gemacht hätten. Denn damals gingen wir noch davon aus, dass es mit ein wenig Sanieren, Ausmalen und neu Tapezieren erledigt sein werde. Jetzt stehen hier vier Gebäude, bei denen bei manchen nur mehr die Außenhülle und die tragenden Wände an den Ursprungsbestand erinnern“, erzählte Walter Brandhofer. Für ihn als Architekten seien die vergangenen zehn Jahre daher die wohl spannendsten in seiner Karriere gewesen. „Wann hat man als Architekt schon diese einmalige Chance, einen ganzen Ortsteil neu zu planen und zu gestalten – und das noch dazu in seinem Heimatort“, betonte Brandhofer.

Stolz zeigten sich auch die anderen Hausbesitzer und freuten sich, dass es gelungen ist, dieses Projekt gemeinsam so umzusetzen. „Es gilt ein Danke zu sagen an alle beteiligten Firmen, aber auch an die Nachbarn, die in den vergangenen Jahren viel Lärm und Staub aushalten mussten. Dennoch gab es nie Probleme. Und so können wir Purgstaller jetzt alle stolz sein auf dieses Projekt des Miteinanders“, betonte Hans Wurzenberger.

350 bis 400 Patienten täglich im PVZ

Prunkstück des Gebäudekomplexes, der neben Büro- und Geschäftslokalen, Facharztpraxen sowie Miet- und Eigentumswohnungen enthält, ist das Primärversorgungszentrum Purgstall. Dieses hat bereits seit April 2022 geöffnet und erfreut sich enormen Zuspruchs, wie einer der Hauptinitiatoren Doktor Leopold Auer betonte. „Es ist ein Faktum, dass sich das Einzelkämpfertum in der Ärzteschaft aufgehört hat. Wie sehr wir alle von diesem gemeinsamen Austausch und dieser Zusammenarbeit profitieren, zeigt sich jetzt im Betrieb so richtig. Wir sind ein großes Team, das sich gegenseitig unterstützt und mittlerweile täglich zwischen 350 und 400 Patientinnen und Patienten betreut – und das von 7 bis 19 Uhr, wobei immer zwei bis drei Ärzte anwesend sind und die Wartezeiten maximal fünf bis zehn Minuten betragen. Das macht das Arbeiten traumhaft“, sagte Leopold Auer.

Die Segnung des Gebäudekomplexes nahm Diakon Peter Leichtfried vor, denn Pfarrer Franz Kronister war leider erkrankt. Für die musikalische Umrahmung des Festakts sorgte der Musikverein Purgstall unter der Leitung von Toni Sauprügl. Nach Abschluss des offiziellen Teils luden Ärzte und Firmen zum Tag der offenen Tür beziehungsweise Gesundheitstag, der mit einem Kinderprogramm am Rathausplatz, dem „Tut-gut!“-Fitnesscheck sowie einem Kindertheater und einem Ernährungsvortrag ergänzt wurde.

Leben im Zentrum – Eigentümer & Mieter:

Marktgemeinde Purgstall, Kirchenstraße 13, hinterer Teil : das Primärversorgungszentrum mit den Allgemeinmedizinern Leopold Auer, Thomas Bandur, Julia Gassner, Dieter Grünberger, Maria Hofmann-Schreil und Joachim Lindner.

: das Primärversorgungszentrum mit den Allgemeinmedizinern Leopold Auer, Thomas Bandur, Julia Gassner, Dieter Grünberger, Maria Hofmann-Schreil und Joachim Lindner. HMF Immobilien GmbH & Co KG (Hubert Falch), Kirchenstraße 13, vorderer Teil: Zahnarztpraxis Helmut Falch, Michael Staufer; Rubina Hölzl (Fachärztin für Psychiatrie), Andreas Zidar (Facharzt für Psychiatrie und Neurologie), Muzaffer Sokolov (Therapeutin für Erwachsenen-, Kinder- und Jugendpsychotherapie), René Gröber (Physiotherapeut); Sanos Orthopädietechnik und Sanitätshaus; Da.Ham e.U. Betreuungsvermittlung; Piccolo (Gastronomie, Betreiber gesucht), Tabak-Fachgeschäft Trafik Grießler; Penthouse-Wohnungen.

Zahnarztpraxis Helmut Falch, Michael Staufer; Rubina Hölzl (Fachärztin für Psychiatrie), Andreas Zidar (Facharzt für Psychiatrie und Neurologie), Muzaffer Sokolov (Therapeutin für Erwachsenen-, Kinder- und Jugendpsychotherapie), René Gröber (Physiotherapeut); Sanos Orthopädietechnik und Sanitätshaus; Da.Ham e.U. Betreuungsvermittlung; Piccolo (Gastronomie, Betreiber gesucht), Tabak-Fachgeschäft Trafik Grießler; Penthouse-Wohnungen. Brandhofer Immobilien GmbH (Walter Brandhofer), Schulgasse 2: Architekturbüro Brandhofer, Praxis am Platz mit Angela Brandhofer (Physiotherapie/Osteopathie), Elisabeth Lugbauer (Physiotherapie), Akos Kynsburg (Orthopädie & Traumatologie), Magdalena Prankl (Logopädie), Melanie Köberl (Ergotherapie), Monika Haider (Heilmassage), Sabine Riedler (Heilmassage), Petra Riemer-Schnetzinger (Bioresonanz/Entspannungstrainerin); Seminarraum „Paula am Platz“, drei Gästezimmer, Friseurteam Claudia Künstle, Café am Platz – Elfriede Halbartschlager (ab Sommer 2023).

Architekturbüro Brandhofer, Praxis am Platz mit Angela Brandhofer (Physiotherapie/Osteopathie), Elisabeth Lugbauer (Physiotherapie), Akos Kynsburg (Orthopädie & Traumatologie), Magdalena Prankl (Logopädie), Melanie Köberl (Ergotherapie), Monika Haider (Heilmassage), Sabine Riedler (Heilmassage), Petra Riemer-Schnetzinger (Bioresonanz/Entspannungstrainerin); Seminarraum „Paula am Platz“, drei Gästezimmer, Friseurteam Claudia Künstle, Café am Platz – Elfriede Halbartschlager (ab Sommer 2023). Gindl Beteiligungs GmbH (Hans Wurzenberger), Kirchenstraße 15: Wild & Wein (Hannelore Wurzenberger), Allianz Versicherung, Gruber Steuerberatung GmbH, Unternehmensberatung petrichor, ProMami Purgstall, vier Mietwohnungen.

Wild & Wein (Hannelore Wurzenberger), Allianz Versicherung, Gruber Steuerberatung GmbH, Unternehmensberatung petrichor, ProMami Purgstall, vier Mietwohnungen. Real 5.0 GmbH (Dietmar Gindl, Reinhard Gindl, Hans Wurzenberger, Friedrich Pechhacker, Florian Klement), Vogelgasse 1a: Wohnblock 1: Gemeinde-TV, Bergland Film, Josef Plank (JP Solutions, IT Dienstleistungen), Freunberger GmbH (kaufmännische Software), sechs Eigentumswohnungen, zwei Penthouse Mietwohnungen, eine (noch freie) Geschäftsfläche im Erdgeschoß mit fünf Eigenparkplätzen. Tiefgarage für 59 Fahrzeuge (für Mieter, Bedienstete), 25 Pkw-Parklpätze im Freien (auch für PVZ). Wohnblock 2: acht Eigentumswohnungen, 11 Parkplätze im Feien.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.