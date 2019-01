Zahlreiche Ehrengäste folgten vergangenen Freitag der Einladung der Gemeinde St. Georgen an der Leys ins Gasthaus Huebner, um die Gelegenheit wahrzunehmen, auf das vergangene Jahr zurückzublicken.

Mit einer beeindruckenden Bilder-Präsentation über die zahlreichen Aktivitäten untermalt mit frischer Musik startete der Bründler Neujahrsempfang.

Die rund 300 Gäste bekamen einen eindrucksvollen Einblick, wie diese bemerkenswerte Dorfgemeinschaft funktioniert. Vom Kinderlesetheater bis zur Seniorenweihnachtsfeier spannte sich der weite Bogen an Aktivitäten und ließ die Zuschauer staunen, was durch Zusammenhalt in einer Gemeinde alles gelingt.

Bürgermeister Stefan Schuster holte im Rahmen des Empfangs über 40 verdiente Gemeindebürger vor den Vorhang (siehe Fotos oben und Infos unten) und würdigte ihre Verdienste.

Ehrungen und Auszeichnungen

Lehrabschlussprüfung: Barbara Bendinger (Bäcker & Konditorin), Sabine Deuretzbacher (Gastronomiefachfrau), Lisa Geppl (Malerin & Beschichtungstechnikerin), Sandra Glinz (Versicherungskauffrau), Georg Haselmaier (Elektrotechniker), Marcel Punz (Schalungsbauer), Bettina Riegler (Einzelhandelskauffrau), Thomas Wagner (Bäcker).

Landesbewerb/Bundesbewerb: Natalie Scharner (jeweils 2. Platz beim Landeslehrlings- und Bundeslehrlingsbewerb der Bäcker im 3. Lehrjahr).

Facharbeiterabschluss: Nadine Groß (Facharbeiterin ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement, Heimhelferin), Michael Scharner (Facharbeiter der Landwirtschaft).

Reife- und Diplomprüfungen: Daniel Baumgartner (HTL Waidhofen), Lorenz Gamsjäger (HTL St. Pölten), Christoph Handl (Francisco Josephinum), Anna Prankl (BORG Scheibbs), Claudia Schagerl (Berufsreifeprüfung), Daniela Tomasetig (HLA für Lebensmittel- und Biotechnologie).

Unternehmerprüfung: Mario Mitterauer.

Werkmeisterprüfung: Anja Prankl (Werkmeister für Bio- und Lebensmitteltechnologie), Michael Bammacher (Werkmeister Maschinenbau und Automatisierungstechnik).

Befähigungsprüfung: Margit Aigelsreiter (Versicherungsmakler).

Kunstschule Diplomabschluss: Isabel Fröschl (Universität Linz).

Hochschulstudium: Katharina Karner (Bachelor of Arts, Produktmarketing- und Projektmanagement, FH Wr. Neustadt/Wieselburg), Andrea Kozisnik (Bachelor of Science, Software Information Enegineering, TU Wien), Marlene Möser (Bachelor of Science, Pharmazie, Uni Wien), Selina Pieber (Bachelor of Science, Biomedizin/Biotechnologie, Veterinärmedizinische Uni Wien), Thomas Karner (Magister der Philosophie, Uni Wien), Katja Möser (Magistra der Naturwissenschaften, Uni Wien), Julia Schagerl (Bachelor und Master of Arts in Business, Uni Plekhhanov Moskau und IMC FH Krems), Mario Fröschl (Master Informatikdidaktik, TU Wien).

Besondere Auszeichnungen: Kevin Aigner (FF-Leistungsabzeichen in Gold), Franz Riegler (Landessieg Fachbereich Bau, Poly), Jonas Winter (3. Platz BauAkademie NÖ, Poly), Hermann Schneck (20 Jahre Kapellmeister), Heidelinde Berger (Volksschuldirektorin 2013 bis 2018), Herta König, Margit Janisch (beide Verantwortliche für die Blumenpflege).

Sportlerehrungen: Christian Steinhammer (Laufsport), Patrick Schagerl (Fußball, SKU Amstetten), Andreas Karner, Daniel Rambousek (beides Sportschützen), Nicole Möser (Pferdesport), Markus Berger (Special Olympics), Alois Zehetner (Ski Alpin), Josef Punz (Kegeln).