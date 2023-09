Lunz am See: Badegast seit 66 Jahren

Es ist 9 Uhr, das Lunzer Seebad öffnet seine Türen. Immer bei den ersten Gästen mit dabei ist Brigitte Tröthann, und das seit 66 Jahren. „Mit 12 Jahren war ich mit meiner Klasse auf Landschulwoche im Scheibbser Lehenhof und da haben wir einen Ausflug zum Lunzer See gemacht. Seither hat mich der See nicht mehr losgelassen“, erzählt die gebürtige Wienerin, die nun ihren Wohnsitz in Gresten gefunden hat.

Auch wenn die Wassertemperatur wie in der Vorwoche nur mehr an die 20 Grad erreicht, zieht Brigitte Tröthann hier täglich ihre Runden im See. „Kaltes Wasser macht mir nix aus. Ich bin sogar schon einmal am 1. Oktober noch im See geschwommen“, sagt Brigitte Tröthann. Gemeinsam mit ihrem 93-jährigen Ehemann nützt sie die Badesaison vom ersten bis zum letzten Tag vollends aus. „Während der drei Sommermonate sind wir praktisch jeden Tag hier. Auch Gewitter und kurzzeitiger Regen können uns aus dem Bad nicht vertreiben. Danach scheint ja oftmals wieder die Sonne“, sagt sie.

Viele Bekanntschaften hat das Ehepaar Tröthann durch die langjährigen Besuche im Seebad bereits geschlossen. Andere Stammgäste sind bereits zu guten Freunden geworden. Manche von ihnen kennen die Tröthanns schon seit mehr als 50 Jahren und mittlerweile auch schon fast alle Lunzerinnen und Lunzer. „Hier sind alle so nett und freundlich, man kommt leicht ins Gespräch und erfährt natürlich auch vieles. Es ist eine wahre Erholungsstätte für mich und meinen Mann. Schöner könnte es nicht sein“, schwärmt die Pensionistin. Ihre Begeisterung hat sie bereits auf viele Freunde aus Wien und der Region übertragen und auch die Tochter und ihre Enkelkinder sind mit dem „Lunzer-See-Virus“ bereits infiziert. „Manchmal sprechen mich sogar wenn ich unterwegs bin die Leute auf der Straße an und sagen, Sie kenn ich doch aus dem Lunzer Bad“, erzählt sie.

Das klare Wasser des Sees lässt Brigitte Tröthann auch ihre gesundheitlichen Wehwehchen schnell vergessen. „Die Bewegung hält mich fit. Ich jammere nicht, sondern denke einfach positiv und genieße jeden Tag hier im Bad“. Badeschluss ist für die 78-Jährige heuer aber noch lange nicht: „Ich werde, so lange es die Witterung erlaubt, hier täglich im See schwimmen und den Sommer ausklingen lassen.“