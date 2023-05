Lederhosenverein Gresten gab starkes Lebenszeichen von sich

Die 54 Mitglieder übersiedelten in ein neues Lokal und nützten erstmals den großen PÖ-Gastgarten von Rudolf Pöchhacker jun. für ihre Zwecke. Und der war bis auf den letzten Platz gefüllt. Obmann Gerhard „Stritz“ Wieser und seine Helferinnen und Helfer, alle in echten Lederhosen gewandet, hatten alle Hände voll zu tun, dass alle Wünsche erfüllt werden konnten.

Für beste Stimmung sorgten zunächst die vier Musikanten der „Oststeirer“. Dann waren die aus St. Anton an der Jeßnitz stammenden Andi und Hannes gemeinsam mit Flo aus Lilienfeld an der Reihe, die erst recht wussten, wie man sich Mostviertlerisch unterhält. Zwischendurch zeigten die Wiesergrabler Schuhplattler was sie drauf haben.

Beim Schätzspiel gewann Herbert Lechner, Scheibbser „Blunzenkönig“ mit Grestner Wurzeln. Statt 239 Lederhosen, die die Vereinsmitglieder tragen, tippte er auf 238.

