Brautstrauß brachte den Sieg für Steinakirchnerin

Unter dem jahreszeitlich perfekt passenden Motto „Frühlingserwachen“ hat Niederösterreichs Floristik-Nachwuchs beim Landeslehrlingswettbewerb auf der „pool & garden“ auf der Messe Tulln mit hervorragenden Leistungen aufhorchen lassen.

In der Kategorie „Brautstrauß“ überzeugte das Werk von Melanie Brunner, 19-jähriger Lehrling bei Martina Mayrhofer in Purgstall. Sie band den schönsten Brautstrauß und holte damit den Sieg nach Hause. Lehrherrin Martina Mayrhofer freut sich über den Erfolg ihres Lehrlings: „Ich habe Melanie überredet, am Wettbewerb teilzunehmen, und sie ist ohne große Erwartungen hingefahren. Und dann hat sie ein so tolles Werkstück abgeliefert.“

Für den Floristik-Lehrling aus Steinakirchen war der Wettbewerb eine gute Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung. Sie hat die LFS Gießhübl besucht und dann bei Gartenbau und Floristik Mayrhofer eine Lehre begonnen.

Den eigenen Brautstrauß wird sich Melanie einmal übrigens nicht binden. „Unter Floristen heißt es, dass das Unglück bringt“, weiß die Wettbewerbssiegerin.

