Mostviertler Johann Hell: Vom Kammersekretär zum Heimatforscher

Seit 2019 ist der ehemalige Sekretär der Bezirksbauernkammer Scheibbs, Johann Hell, in Pension. 36 Jahre leitete er die Geschicke der bäuerlichen Bezirkseinrichtung. Langweilig wird dem Senior aber auch in seiner neu gewonnenen Freizeit nicht. „Geschichte hat mich schon immer interessiert“, schildert der 66-Jährige und ergänzt: „Jetzt habe ich Zeit für dieses spannende Hobby.“

Er absolvierte einen modularen Lehrgang über Heimat- und Regionalforschung von Gerhard Flossmann. „Top-Referenten von namhaften Archiven, Top-Museen und wichtigen Kultureinrichtungen waren die Vortragenden“, schildert Johann Hell. Nach einem Jahr verfasste Hell seine Abschlussarbeit über den St. Leonharder Marktplatz, wie er einst hieß: „In allen 23 Häusern herrschte reges Wirtschaftsleben. Handwerker, Geschäfte und Wirtshäuser prägten das Marktgeschehen. Jedes Haus erzählt eine eigene Geschichte. Die Kastanienallee, die der erste frei gewählte Gemeinderat im Jahr 1851 pflanzen ließ, war gemeinsam mit dem Pranger, der Familiensäule und dem Brunnen jahrzehntelang das prägende Gesicht vom Ort.“

Eine weitere historische Quellensuche aus einem anderen Gebiet war die Publikation der Festschrift anlässlich „75 Jahre Fußballverein FC Leonhofen“. Als ehemaliger Spieler und langjähriger Nachwuchsbetreuer war das fast ein aufgelegter Elfmeter für den sportiven Senioren. Jetzt finden sich alle Mannschaftsfotos seit der Vereinsgründung in der gedruckten Jubiläumsschrift.

Ganz los gelassen hat Johann Hell die Bauernkammer auch bis heute nicht: „Ich pflege nach wie vor Kontakte mit ehemaligen Kollegen und Funktionären.“ Anlässlich der Gründung der Bezirksbauernkammer Scheibbs anno 1922 hat er vor Kurzem die Unterlagen für die Chronik fertiggestellt. Und das nächste Projekt liegt bereits am Schreibtisch: eine Festschrift über 70 Jahre Rinderzucht im Bezirk Scheibbs.

Neben der vielen Zeit am Computer und der Geschichts-Recherche ist der Jung-Pensionist in den Sommermonaten jeden Donnerstag mit Freunden der Sportunion auf einer Radrunde unterwegs. Während der Schulzeit wird in der Sporthalle geturnt. Hund Amigo wird von seinem Herrl jeden Tag auf die Gassi-Runde geführt. Mittlerweile warten auch schon die Enkerl Johanna und Magdalena auf die gemeinsame Zeit mit ihrem Opa. Gemeinsam mit seiner Gattin Angelika, mit der er kürzlich die Rubin-Hochzeit feierte, ist der Garten rund ums Haus eine weitere Leidenschaft. Die blühende Natur-Oase ist mit vielen nostalgischen Erinnerungen und dekorativen Keramikarbeiten aus der Kreativ-Hand von seiner Frau verziert. Somit ist der Garten für Johann Hell Inspirationsquelle und Kraftplatz zugleich.