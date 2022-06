26 Feuerwehr-Gruppen traten in Wang an

Werbung

Schon als Zuschauer kam man am Samstag am Wanger Sportplatz ins Schwitzen – von den Bewerbsteilnehmern gar nicht zu reden. Bei Temperaturen um die 30 Grad traten 26 Bewerbsgruppen aus den Abschnitten Ötscher-Hochkar, Kleines und Großes Erlauftal zu den diesjährigen Abschnittsleistungsbewerben an, die von Abschnittskommandant Roland Hudl offiziell eröffnet wurden.

Die Feuerwehr Wang als ausführende Wehr, die abends und am Sonntagvormittag dann auch zu ihrem traditionellen Feuerwehrfest lud, freute sich über zahlreiche Ehrengäste und Besucher, die es sich trotz der Hitze nicht nehmen ließen, der Siegerehrung beizuwohnen und die Siegergruppen zu beglückwünschen.

Nächste Station für die Bewerbsgruppen des Bezirks sind die NÖ Landesleistungsbewerbe am 2. und 3. Juli im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tullln.

