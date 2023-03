Schagerl bei Teil zwei der Resetarits-Lesereihe in Scheibbs

Am Sonntag, 19. März, liest Ernst Schagerl ab 15 Uhr weiter aus Willi Resetarits im Jahr 2018 erschienener Biografie „Ich lebe gerne, denn sonst wäre ich tot“. Schagerl, der Resetarits persönlich gekannt hat, gibt Texte aus den 16 Kapiteln von vorne nach hinten und von hinten nach vorn wieder, stück- und scheibenweise aus 70 Jahren eines bewegten Lebens.

Resetarits kam 1948 als kroatischer Burgenländer in Stinatz zur Welt. Schon als Gymnasiast gründete er erste Bands und schaffte mit den „Schmetterlingen“ in den 70er-Jahren den Durchbruch. In den frühen 80er-Jahren schlüpfte er schließlich in die Rolle des Ostbahn-Kurti, stieg zur Kultfigur auf und veränderte die österreichische Rockmusik. Willi Resetarits moderierte außerdem über viele Jahre die Ö1-Radiosendung „Trost und Rat“, bei der Ernst Schagerl einige Male zu Gast war.

Der Lesereise in Wort, Bild und Musik sollen noch weitere Teile im Scheibbser Stadtcafé sciBBess folgen. Der erste Teil fand im Dezember statt.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.