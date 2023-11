„Wien is net Wean“ in Scheibbs

Im Mittelpunkt des grandiosen Lesungstheaters von und mit Wolfgang Wagner steht diesmal die Bundeshauptstadt: „Wien is net Wean“ heißt der Titel. „Wien ist eine Großstadt und Wean ist eine oide Söl!“, heißt es dazu im weiteren Ankündigungstext von Wolfgang Wagner. Dieser liest an diesem Abend Anton Kuh, Ernst Aloysius Kein, Josef Weinheber und H. C. Artmann. Aber er nimmt auch den Bildungsauftrag einer Kulturveranstaltung wahr und mundartet durch das Lexikon des Wienerischen. Ein humorvoller Abend aus einer entschlafenen Welt – ohne politische Korrektheit.

Wolfgang Wagner, Jahrgang 1956, schrieb und spielte neben seinem Beruf als Unfallchirurg zahlreiche Lesungstheater, verfasste Theaterstücke, arbeitete als Regisseur für Jugendmusicals und schrieb Drehbücher für Reisereportagen.

Donnerstag, 9. November, 19 Uhr, „sciBBess – das Stadtcafé“. Der Eintritt ist frei.