Bei Gleichenfeier in Pension „geschickt“

In der ältesten Straße Melks herrscht aktuell Baustelle: Um rund 1,5 Millionen Euro entsteht in der Sterngasse – direkt am Fuße des Stiftsfelsens – das „Haus Fünf“. Unter dessen Dach werden Wohnungen und eine Vinothek mit Barcharakter realisiert.

In der Vorwoche lud Architekt Dietmar Kraus zur Gleichenfeier. Dabei stieß man allerdings nicht nur auf die bisher erfolgreiche und unfallfreie Baustelle an, sondern auch auf Alois Jandl und Herbert Lasselsberger. Es war schließlich die letzte Baustelle der beiden als Mitarbeiter des Wieselburger Unternehmens Winkler: Im Rahmen der Feier wurden die beiden Männer in die wohlverdiente Pension „geschickt“. „Danke, dass wir euch zwei ‚alten Hasen‘ mit von der Partie hatten“, holte Kraus Jandl und Lasselsberger in seiner Rede vor den Vorhang.

