Wenn es Zeit ist, Abschied zu nehmen

Es ist ein sensibles, aber auch wichtiges Thema, dem sich der Hospizverein Scheibbs verschrieben hat: dem Sterben. Mit dem „Letzte Hilfe Kurs“ möchten die zertifizierten Kursleiterinnen Sonja Reitbauer und Regina Blümel Menschen gezielt informieren und ins Gespräch bringen, über das, was Sterben überhaupt ist, wie man für sich selbst und für andere Vorsorge und Entscheidungen – etwa durch Patientenverfügungen und Vorsorgedialog – treffen kann. Der Kurs behandelt aber auch, wie am Lebensende belastende Symptome und Leid gelindert werden können, was Angehörige dazu beitragen können und schließlich, wie ein guter Abschied gelingen kann.

Der Kurs beginnt am Dienstag, 14. November, von 16 bis 20 Uhr im Festsaal der Stadtgemeinde und umfasst vier Module. Konkret geht es im Modul 1 um Sterben als ein Teil des Lebens, in Modul 2 um Vorsorgen und Entscheiden, in Modul 3 um Leiden lindern und in Modul 4 schließlich um das Abschiednehmen.

Anmeldungen nimmt Koordinatorin Regina Blümel per Mail an office@hospiz-scheibbs.at oder telefonisch unter 0664/8687447 entgegen.