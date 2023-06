Schulschlussfest in der Volksschule Scheibbs

Aus Schlechtwettergründen wurde das Fest vom Töpperpark kurzerhand in die Räumlichkeiten der Schule verlegt. Im Turnsaal, im Bewegungsraum, in der Aula und im Schmelzersaal warteten zahlreiche Spiele auf die Kinder: Seilziehen, Dosenschießen, Sackhüpfen, Eierlaufen u. v. m. Auch Gruppenfotos wurden gemacht und die Erfolge in einem Spielepass eingetragen – für die erfolgreichsten drei Gruppen gab es Eisgutscheine zu gewinnen. Außerdem sorgte der Elternverein für eine umfangreiche Verköstigung – Mehlspeisen, Gemüse, Obst, Grillwürstel, Getränke und viele weitere Leckereien warteten auf die Kinder.