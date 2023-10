Nach 18 Monaten alle Genehmigungen für Grünes Gas aus der Region

Hubert Seiringer war schon immer ein Pionier. Seine Kompostanlage samt sämtlicher innovativer und patentierter Maschinentechnik am Kaninghof in Wieselburg-Land ist das beste Beispiel dafür. Nun hat er mit viel persönlichem Einsatz das nächste Projekt am Start, das die Region zum Vorreiter der Energiewende machen soll: Grünes Gas aus der Region für die Region.

„Gas ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Energieträger und wird es vor allem in der Industrie und der Wirtschaft noch lange bleiben. Wir wollen die Region aber von der Abhängigkeit von Gas aus Russland oder anderen Staaten lösen und dieses regional im Sinne der Kreislaufwirtschaft herstellen. Dafür haben wir in den letzten Jahren viel getüftelt und überlegt und können jetzt stolz sagen: Wir haben nach 18 Monaten intensiver Planungsarbeit sämtliche behördliche Bewilligungsverfahren für eine hochmoderne Biogasanlage positiv abgeschlossen“, freut sich ein erleichterter Hubert Seiringer über sein neuestes Leuchtturmprojekt, das seinesgleichen in Österreich und vermutlich in ganz Europa sucht.

Grünes Gas rein aus Reststoffen

Hubert Seiringers Vision ist, aus Reststoffen wie Bioabfall, Maisstroh und Stallmist mit modernster Technologie klimaneutrales Gas zu erzeugen. Die dafür erforderlichen Reststoffe werden durchschnittlich weniger als zehn Kilometer transportiert. Das daraus produzierte Gas kann nach einer Aufbereitung als Grünes Gas direkt in das vorhandene Erdgasnetz eingespeist werden. Bis zu 7.000 Haushalte könnten mit der geplanten Anlage mit Grünem regionalem Gas versorgt werden.

Auch Maisstroh kann als wichtiger Rohstoff für Biogas genutzt werden und steht in keiner Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion. Foto: Seiringer

Parallel dazu sollen in der neuen Anlage neben Grünem Gas auch wertvoller und nahezu geruchsfreier Biodünger für die Landwirtschaft und weiterhin hochwertiger Kompost für die Gärten in der Region produziert werden. „Damit werden wir auch bei der wichtigen Nährstoffversorgung für unsere Böden autonom. Denn immerhin ist Russland aktuell der größte Düngerexporteur“, weiß Seiringer.

Mit mehr als 75 Landwirten gibt es schon Verträge

Um diesen Kreislauf zu sichern, hat Seiringer bereits mit mehr als 75 Landwirtschaftsbetrieben aus der Region langfristige Vereinbarungen getroffen. Die Bauern liefern einerseits Rohstoffe wie Mist und Maisstroh und erhalten dafür flüssigen Gärrest. „Wichtig ist mir, dass es sich beim Material, das wir verwenden, rein um Reststoffe handelt. Das Korn selbst geht zu 100 Prozent in die Lebensmittelproduktion“, betont Seiringer. Insgesamt werden auf der Anlage pro Jahr rund 100.000 Tonnen Rohstoff verarbeitet.

Neben dem Mist und dem Maisstroh kommt hier noch der bereits jetzt über die Gemeindeabfallverbände zugelieferte Bioabfall aus den Bezirken Scheibbs, Melk und teilweise auch Amstetten hinzu. „Wichtig wäre hier, dass wir die Trennmoral weiter verbessern. Noch immer landet zu viel Bioabfall in der Restmülltonne. Denn alles, was durch den Kamin der Müllverbrennungsanlage läuft, fehlt uns als Rest- und Nährstoff in der Region“, appelliert Seiringer an die Trennmoral jedes Einzelnen.

Ressourcen aus und für die Regon nutzbar zu machen, ist das Lebensziel von Hubert Seiringer (rechts mit Mitarbeiter Mathias Stelzer). Foto: Seiringer

Sogar Bezirksgrenzen wurden verschoben

Für die neue Biogasanlage wird das bestehende Areal um rund 50 Prozent Richtung Nordosten erweitert. „Dazu mussten sogar die Gemeinde- und Bezirksgrenzen verlegt werden. Aber so wie bei dem gesamten Verfahren, das weit über das eines Standardverfahrens hinausging, kann ich mich bei allen Beteiligten, allen voran der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs, für die engagierte Arbeit während dieser anspruchsvollen Genehmigungsphase nur bedanken. Die Zusammenarbeit mit den Behörden war herausfordernd, aber stets lösungsorientiert“, sagt Hubert Seiringer.

Energieautark dank 2.500 kWp-PV-Anlage

Mit der neuen Anlage wird auch die bestehende verbessert. Denn ein Großteil der Bioabfallbehandlung wird eingehaust. Dazu kommt eine 2.500 kWp-Photovoltaik-Anlage, wodurch die gesamte Biogasanlage auch energieautark und damit blackoutsicher wird. Auch mit Unternehmen der Region gibt es schon konkrete Gespräche beziehungsweise teilweise sogar schon Verträge, sodass dieses Grüne Gas auch direkt in Betrieben in der Region genutzt wird. Eines davon ist die Firma Haubis. „Für uns ist es wichtig, dass die Energieproduktion in keiner Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion steht und wir gleichzeitig unsere bestehende Infrastruktur praktisch eins zu eins nutzen können. Außerdem ist der große Vorteil die regionale Autonomie am Energie- und Düngermarkt und die funktionierende regionale Kreislaufwirtschaft. Denn von den Partner-Landwirten von Hubert Seiringer sind wieder zahlreiche auch Lieferanten von uns“, betont Haubis-Unternehmensleiter Johannes Heilos.

Ein weiterer Vorteil der Anlage ist der verkehrsgünstig gelegene Standort. „Der Werksverkehr wird zwar um rund 50 Prozent zunehmen, aber dieser läuft hauptsächlich über die Umfahrung und geht durch kein Siedlungsgebiet“, weiß Seiringer.

Was fehlt noch, wann ist Baustart?

Eine wesentliche Grundlage, dass dieses Projekt realisiert wird, ist das Erneuerbare-Gase-Gesetz (EGG). Das verpflichtet die Gasversorger, dass acht Prozent des Gesamtgasverbrauchs bis 2030 Grünes Gas sind. „Eigentlich ist das EGG seit Monaten fertig. Für mich ist es unverständlich, warum dieses noch nicht den Weg ins Parlament gefunden hat. Wir sind startklar, brauchen aber wirtschaftliche Rahmenbedingungen, um ein derart umfassendes Projekt stemmen zu können“, fordert Hubert Seiringer.

Denn immerhin geht es bei dieser Investition um ein Projekt im „deutlich zweistelligen Millionenbereich. Das ist ein Generationenprojekt, auch wenn wir – wenn alles gut läuft – 2024 zu bauen beginnen und Ende 2025 die Anlage in Betrieb nehmen könnten. Ich bin aber sehr froh, dass mein Sohn Valentin hier voll mitzieht“, sagt Seiringer. Der nächste Schritt ist jedenfalls neben dem Warten auf das EGG die Detailplanung samt Kostenschätzung. „Wir wollen unsere Region ein gutes Stück unabhängiger machen. Ich hoffe, man schafft dafür schnell die entsprechenden Rahmenbedingungen“, sagt Seiringer.

Die Nordost-Ansicht der behördlich genehmigten Anlage. Der vordere Bereich ist der neue für die Biogasanlage. Foto: Seiringer