500 Spenden zu je 30 Euro für die Hilfsaktion „Licht für die Welt“ waren das Ziel, mit dem die Initiatoren Franz Gloser und Franz Schneider das Spendenprojekt für „Licht für die Welt“ gestartet hatten. Geworden sind es 635 Spender zu je 30 Euro und damit der stolze Gesamtbetrag von 19.050 Euro. 635 Kindern und Erwachsenen in Afrika wird dadurch ermöglicht, ihr Augenlicht wieder gewinnen zu können.

„Ich bin stolz auf meine Scheibbser und bedanke mich bei Franz Gloser und Franz Schneider für diese lohnenswerte Initiative. Denn was bereitet mehr Freude, als helfen zu können“, betonte Bürgermeisterin Christine Dünwald, die als Sprecherin die Initiative tatkräftig unterstützt hatte, bei der offiziellen Schlussveranstaltung am vergangenen Montagabend im kultur.portal.

Von der Aktion „Licht in die Welt“ bedankte sich niemand geringerer als die Botschafterin der Aktion, Chris Lohner. Die Moderatorin, Schauspielerin und Buchautorin, die im nächsten Monat ihren 75. Geburtstag feiert, ist seit fast 18 Jahren ehrenamtliche Botschafterin für „Licht für die Welt“ und signierte in Scheibbs nicht nur ihre Bücher, sondern las vor allem aus ihren Tagebüchern, die sie bei ihren Reisen mit den Ärzteteams in Afrika verfasst. Und das waren sehr berührende Geschichten.

„In Afrika gibt‘s kein Raunzen und Granteln“

„Während wir Österreicher raunzen und granteln, wenn wir beim Doktor 15 Minuten warten müssen, nehmen dort die Menschen vierstündige Fußmärsche und mehr in Kauf, um zu einer unserer ärztlichen Behandlungen zu kommen. Dort warten 200 Afrikaner in Ruhe, singen vielleicht ein wenig und hoffen, dass sie dran kommen. Wenn nicht an dem einen Tag, dann übernachten sie an Ort und Stelle oder bei einem Bekannten und sind am nächsten Tag wieder da. Ruhig und gelassen, mit unendlicher Geduld, aber vor allem mit Menschenwürde“, schildert Chris Lohner, die selbst schon bei vielen Operationen den Menschen die Hand gehalten und Mut und Trost gegeben hat.

„Wir können nicht die ganze Welt retten, aber Einzelschicksale erleichtern“, nennt sie ihr Credo, das sie seit 18 Jahren für diese Aktion begeistert. Und seit 18 Jahren fliegt sie mehrmals jährlich zu Hilfsaktionen nach Afrika oder Südamerika – „auf eigene Kosten versteht sich“, betont Lohner. „Denn ich lasse mir nicht nachsagen, dass ein einziger Spendeneuro der Lohner irgendwas finanziert.“