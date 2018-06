Spendenfreudige Scheibbser und berührende Chris Lohner .

635 Scheibbser Spender haben sich an der von Franz Gloser und Franz Schneider in Leben gerufenen Spendenaktion für die Aktion „Licht für die Welt“, bei der afrikanische Kinder und Erwachsene, die am Grauen Star erkrankt sind, operiert werden, beteiligt.