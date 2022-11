Lions luden wieder ins Kino .

"Weinprobe für Anfänger" - So lautete der Titel der französischen Komödie von Regisseur Ivan Calberac, die in der Vorwoche auf Einladung des Lions Club Wieselburg im Kino mal vier in Wieselburg gezeigt wurde. Nach fast dreijähriger Corona bedingter Pause fand dieser Lions-Filmabend wieder statt.