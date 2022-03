Lions verschieben ihren Flohmarkt

Eigentlich hätte der 47. Erlauftaler Flohmarkt des Lions Club Wieselburg am 2. und 3. April über die Bühne gehen sollen. Doch die hohen Infektionszahlen sorgten nun für eine neuerliche Verschiebung. Neuer Termin ist der 28. und 29. Mai.

„Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis. Aber angesichts der hohen Zahlen wäre der Termin Anfang April unverantwortlich gewesen“, sagt Lions-Präsident Günther Leichtfried.

Der 47. Flohmarkt findet wieder unter dem Motto „Hilf & Bring“ statt. Die Waren können ab Montag, 23. Mai, von 12 bis 19 Uhr sowie am Dienstag und Mittwoch (24. und 25. Mai) jeweils von 8 bis 19 Uhr bei den Messehallen abgegeben werden. „Im Raum Wieselburg bieten wir zusätzlich am Dienstag und Mittwoch auch einen Abholservice für große Dinge an. Aber dazu muss man sich anmelden“, erklärt Georg Roher. Abhol-Telefon: 0677/61891819.

Der Verkauf findet dann am Samstag, 28. Mai, von 9 bis 16 Uhr beziehungsweise am Sonntag, 29. Mai, von 9 bis 14 Uhr statt.

