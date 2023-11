Zwei volle Kinosäle beim Charity-Abend des Lions Club Wieselburg

„Akropolis Bonjour – Monsieur Thierry macht Urlaub“ hieß es am Dienstagabend im Kino mal vier in Wieselburg. Die Familie Schützenhofer stellte ihr Kino an diesem Abend wieder der guten Sache zur Verfügung. Denn der Lions Club Wieselburg hatte zum bereits 13. Mal zu seinem Lions-Charity-Kinoabend geladen. Lions-Präsident Klaus Lercher und der Kino-Beauftragte Reinhard Böhm durften sich dabei wieder über reges Interesse freuen. Zwei Kinosäle füllten die Lions auch dieses Mal. Und die Gäste durften nicht nur die unterhaltsame, 2022 produzierte französische Filmkomödie rund um Monsieur Thierry, sondern im Vorfeld und im Nachspann tolle Livemusik – geboten vom Angie Zach Trio (Angie Zach, Stefan Wacher und Georg Buxhofer) – sowie kulinarische Köstlichkeiten genießen.

Klaus Lercher bedankte sich dabei neben der Familie Schützenhofer bei den Sponsoren, die dank ihrer Unterstützung den Reingewinn für die Lions und damit verbunden die Hilfestellung für Menschen aus der Region noch verstärkten – allen voran Irmtraud Moser und Michael Moser (Moser Wurst), Kathrin und Anton Haubenberger (Haubis), Regina und Franz Bernhard (Vino Gina), Christian Huber (Brau Union) sowie der Firma Fabris und der Agentur Schreibeis, die für den Flyer und die Werbung verantwortlich waren. „Es ist ein Abend, der ganz im Zeichen unseres Mottos Freude am Helfen steht. Dabei können wir diesen Abend auch dazu nutzen, um in angenehmem Ambiente zu netzwerken und Zeit mit guten Freunden zu verbringen – und helfen damit vielen Menschen in unserer Region“, freute sich Klaus Lercher gemeinsam mit Schatzmeister Harald Pruckner.

Übrigens: Das nächste Lions Event in Wieselburg steht schon wieder vor der Tür. Am Freitgag, 22. Dezember, gibt es im NV-Forum in Wieselburg um 19 Uhr ein Weihnachtskonzert mit den St. Florianer Sängerknaben. Vorverkaufskarten dafür sind bei der Messe erhältlich bzw. war Uwe Scheutz am Dienstag auch beim Kinoabend schon fleißig als Kartenverkäufer unterwegs.