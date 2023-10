Literatur-„Hattrick“ für junge Purgstallerin

Mit ihrer Kurzgeschichte „Wie geht es Ihnen?“ überzeugte die 13-jährige Purgstallerin Magdalena Salzmann die Jury beim Literaturbewerb „Mölltaler Geschichten Festival“. Zum dritten Mal in Folge platzierte sich die junge Autorin ins Finale in der Kategorie bis zu 15 Jahren und wurde zur Lesung nach Heiligenblut eingeladen. Gemeinsam mit sieben weiteren Kolleginnen trug sie dort ihre Geschichte vor und erreichte schließlich den dritten Platz. Denn schon 2021 und 2022 war sie in der anonymen Vorauswahl erfolgreich gewesen und jeweils unter den besten Acht gelandet. Ihre ebenfalls schreibende Schwester Anna erreichte schon 2021 beim Geschichten Festival den dritten Platz.

Die Preisverleihung in Mörtschach nutzte die Nachwuchsautorin dann nicht nur, um sich mit dem Juryvorsitzenden Franzobel über das Leben als Schriftsteller zu unterhalten, sondern auch, um für ihren Insta-Account zu werben: unter @die_lese_magda veröffentlicht Magdalena regelmäßig Beiträge übers Schreiben, übers Lesen und über ihre Leidenschaft für Bücher.