Wenn sich eine Erdbeere in einen Apfel verliebt

Mehr als 200 Einsendungen aus 17 Ländern gab es beim Europäischen Literaturwettbewerb. Mit ihrer Kurzgeschichte „Liebe geht durch den Magen“ landete die junge Purgstallerin Anna Salzmann in der Kategorie der Acht- bis Dreizehnjährigen unter den besten acht und wurde mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde der Text bereits in der „Kleinen Zeitung“ veröffentlicht und fand auch Eingang in die Preisträger-Publikation der Jugend-Literatur-Werkstatt Graz.

Gemeinsam mit einigen weiteren Nachwuchsautorinnen und –autoren aus ganz Europa durfte Anna bei der Preisverleihung in Graz ihren Text vortragen und fand im interessierten Publikum viel Aufmerksamkeit mit ihrer humorvollen Geschichte über eine Erdbeere, die sich am Weg durch den Verdauungstrakt in einen Apfel verliebt.

„Den Text habe ich noch als Neunjährige in der Volksschule geschrieben, als wir über die Verdauung lernten. Es war schön, dass ich ihn jetzt in Graz vortragen durfte, und es war auch sehr interessant, dort auch andere junge Schreiberinnen und Schreiber kennenzulernen“, erzählt die mittlerweile zehnjährige Anna. Die sich übrigens auch mit ihrer älteren Schwester Magdalena gerne übers Schreiben austauscht – die konnte nämlich vor vier Jahren beim selben Bewerb einen Preis entgegennehmen.

Weitere Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen Europäischen Literaturwettbewerbs kamen etwa aus Salzburg, Graz, Deutschland, England und Frankreich.