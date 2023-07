halle2 lädt zu Literaturwochenende für Groß und Klein

Auftaktveranstaltung des literarischen Wochenendes ist „literatur&wiese“. Jahr für Jahr bringt der Wieselburger Kulturverein halle2 hochkarätige zeitgenössische Literatur nach Wieselburg. Zum nun bereits 24. Mal und zum dritten Mal im Gastgarten an der Erlauf. Heuer sind am Freitag, 21. Juli, ab 19.30 Uhr gleich zwei Bachmann-Preisträgerinnen zu Gast: Ana Marwan und Birgit Birnbacher lesen aus ihren aktuellen Werken „Verpuppt“ bzw. „Wovon wir leben“. Einen interessanten Kontrapunkt verspricht das lyrisch-musikalische Programm „Wetterwelt“ von Hermann Niklas und Josef Wagner.

Peter Brandstetter, Kurator von „literatur&wiese“, ist voller Vorfreude: „Natürlich ist es etwas Besonderes, heuer gleich zwei Bachmann-Preisträgerinnen zu Gast zu haben. Aber es ist wie immer die besondere Mischung, die den Abend ausmacht.“

Die etwas andere Version von Rotkäppchen

Den zweiten Teil des Literaturwochenendes von halle2 bildet die „Geschichtenkiste“. Kultur für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren, am Samstag, 22. Juli, von 16 bis 18 Uhr im Gastgarten an der Erlauf. Lesend und als Workshop-Leiterinnen sind die Autorin Petra Piuk und die Illustratorin Gemma Palacio zu Gast. Gemeinsam mit den Kindern bildet die etwas andere Version von Rotkäppchen den Ausgangspunkt des Nachmittags. Rund um diese Geschichte werden die Kinder auf unterschiedlichste Weise zum Mitmachen und Mitdenken angeregt, denn: Jeder hat die Macht, etwas zu verändern! Und weil die Rettung der Welt unglaublich hungrig macht, wird heuer unter der fachkundigen Anleitung von „Ernährungsgewissen“ Theres Rathmanner Kirschkuchen gebacken.

Wolfgang Thanel, Kurator der „Geschichtenkiste“: „Heuer wird es wieder eine große Vielfalt an Lese- und Aktivangeboten geben. Das Antimärchen von Petra Piuk und Gemma Palacio bildet dabei den inhaltlichen Rahmen, um die Kinder zum Nachdenken, Hinterfragen und Mitmachen anzuregen. Dinge, die in der heutigen Zeit immer wichtiger werden.“

Alle Infos zu den Veranstaltungen:

„literatur & wiese“, Freitag, 21. Juli, Einlass 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Gastgarten an der Erlauf (ehemaliges Winzerareal/Zwieselplatz), Wieselburg. Eintritt freiwillige Spende.

Ana Marwan: 1980 in Murska Sobota/SLO geboren, aufgewachsen in Ljubljana. Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft in Ljubljana und Romanistik in Wien. Lebt als freie Autorin in Wien und schreibt Kurzgeschichten, Romane und Gedichte auf Deutsch und Slowenisch. Ihr Romandebüt „Der Kreis des Weberknechts" erschien 2019. „Wechselkröte/Krota" wurde 2022 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Im Februar 2023 ist der neue Roman „Verpuppt" im Otto Müller Verlag erschienen.

Brigit Birnbacher: Geboren 1985, lebt als Schriftstellerin in Salzburg. Ihr Debütroman „Wir ohne Wal" (2016) wurde mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung ausgezeichnet, darüber hinaus erhielt sie zahlreiche Förderpreise und 2019 den Ingeborg-Bachmann-Preis. 2020 erschien bei Zsolnay der Roman „Ich an meiner Seite" und 2023 ihr neuer Roman „Wovon wir leben".

Hermann Niklas & Josef Wagner – Wetterwelt: Der Schriftsteller Hermann Niklas und der Musiker Josef Wagner durchschreiten mit Sprache und Bass die drei meteorologischen Bereiche Erdschicht, Luftschicht und Grenzschicht. Die musikalische Umsetzung des Lyrikbands „Wetter" (2020 bei Limbus Lyrik erschienen) verortet biographische Verknüpfungen im Gang durch die Troposphäre, jener atmosphärischen Schicht, in der sich die meisten Wetterphänomene ereignen.

„Geschichtenkiste“, Einlass 15 Uhr, Beginn 16 Uhr, Gastgarten an der Erlauf (ehemaliges Winzerareal/Zwieselplatz), Wieselburg. Eintritt: freiwillige Spende.

„Rotkäppchen rettet den Wolf" – Leykam Verlag 2022: Rotkäppchen ist genervt von den Märchen der Erwachsenen, deshalb fängt dieses Märchen mit „Es ist" statt „Es war einmal" an. Die Story ist die gleiche: Rotkäppchen soll in den Wald, um der Großmutter Kuchen zu bringen. Alles Weitere ist anders. Eine Neuauflage von Rotkäppchen, die ihresgleichen sucht, unglaublich witzig und originell. Ein Buch, das endlich mit dem Mythos des „Bösen Wolfs" aufräumt …

Petra Piuk: Geboren 1975 in Güssing (Burgenland), lebt in Wien. Bevor sie Autorin wurde, war sie u. a. Kasperltheaterspielerin, Moderatorin bei Kinderveranstaltungen, Mitarbeiterin in Umweltschutzorganisationen, TV-Redakteurin einer Tiersendung oder Darstellerin in einem Tierschutzspot.

Gemma Palacio: Geboren 1985 in Asturien (Nordspanien), lebt seit einigen Jahren in Salzburg. Sie hat Kommunikationswissenschaft studiert und lange als Grafikerin gearbeitet. 2019 hat sie die Entscheidung getroffen, einfach nur zu zeichnen, wovon sie immer geträumt hatte. Seitdem zeichnet sie für Kindermagazine und für verschiedene soziale Organisationen.

Petra Piuk und Gemma Palacio leiten den Kreativworkshop „Geschichtenkiste". Foto: halle2

