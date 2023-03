Ein musikalisches Revival

„Vor sechs Jahren gab es bereits ein Revival der Kult-Band Raindrops. Im Gasthaus Mitterauer im Alten Kino in Oberndorf spielten wir unseren legendären Konzert-Dreier“, erinnert sich Musik-Maker und Frontman Erhard Grassmann. „Damals hat mein Bruder Helmut das Lokal geführt und wir waren drei Mal ausverkauft.“

Nach einigen pandemischen Versuchen geht es im März endlich wieder back to the roots. Im Stammwirtshaus Griessler – dort stand die Band bereits unglaubliche 45 Mal auf der Bühne - spielen die Raindrops an drei Abenden im März.

Gegründet wurde die Band vor 45 Jahren von den drei Grassmann-Brüdern Helmut, Erhard und Walter im ehemaligen elterlichen Gasthaus in Plankenstein. Gemeinsam tourte die Formation von 1978 bis 1995 durch Österreich. Im musikalischen Repertoire fanden und finden sich Songs von den Beatles, den Stones, Deep Purple, Bee Gees über Toto bis zu Austropop. „Mit dabei auf der Bühne standen auch immer wieder Gastmusiker“, erinnert sich Grassmann an unvergessliche Auftritte von Boris Bukowski, Ostbahn Kurti, Jazz Gitti, Wilfried, Erwin Bros oder Opus.

Die aktuelle Band besteht aus dem Brüdertrio Erhard Grassmann aus St. Leonhard am Forst – der Multimusiker auf den Keyboards; Walter Grasmann aus Scheibbs – seines Zeichens Jazzschlagzeug-Professor an der Privatuni der Stadt Wien auf den Drums; der Plankensteiner Helmut Grasmann – Bass und Vocals; „The Voice“ Peter Dürr aus dem Waldviertel – der auch dem Dancing Stars Orchester seine Stimme leiht; und das Pielachtaler Musik- und Kunsttalent Charly Mo an der Gitarre.

„Wir möchten mit diesem Dreierkonzert vielen Fans wieder einmal das Gefühl geben, sich vier Stunden wie mit 16 Jahren zu fühlen“, sagt Erhard Grassmann.

In den 45 Bandjahren sammelten sich auch so einige Hoppalas und Anekdoten. Grassmann erinnert sich: „Abbruch nach nur einer Nummer wegen eines Wolkenbruches in Kleinhain, vier Mal Würstel mit Saft samt 36 Semmeln beim Maskenball in Zellerndorf, Bühnenbrand nach einer missglückten Feuershow oder der Tourneeabbruch der Promotion-Tour für die neue LP mit dem Österreichischen Nationalzirkus nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl.“

Namensgeber für die Band war übrigens der ehemalige Tourismusobmann und heutige Pensionist Gerhard Hackner aus dem Pielachtal. „Er hatte diese Inspiration wohl in einer Schlechtwetterpause“, schmunzelt Grassmann.

Die Konzerttermine

Freitag, 24. März, 20.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr

Samstag, 25. März, 20.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr

Sonntag, 26. März, 19 Uhr, Einlass 17 Uhr

Karten: Ö-Ticket, Raiffeisenbanken

