Ein Stück Urwald auf der Lunzer Seebühne

Wenn sich drei Künstler in den Dienst des Urwalds stellen, dann kann etwas Großes entstehen. Deutlich wurde das vergangenen Donnerstag, als das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal in Form von Bildern, Musik und Texten direkt auf die Lunzer Seebühne gebracht wurde.

„Es erwartet euch etwas Gigantisches, so etwas hat die Seebühne Lunz noch nie gesehen!”, richtete Gustav Eder-Neuhauser, Obmann des Veranstaltungsvereins „Freunde des Wildnisgebiets Dürrenstein-Lassingtal”, begrüßende Worte an das zahlreich erschienene Publikum.

Um auf die große Bedeutung der unberührten Natur und ihrer Lebewesen aufmerksam zu machen, luden Künstler Peter Kohl, Musiker Josef Burchartz und Entertainer Alexander Goebel zu der besonderen Live Performance „Jungle Art & Music - im Totholz wohnt der Neuanfang”.

Inspiriert von der Landschaft, Ruhe und Unberührtheit des Wildnisgebiets brachte Peter Kohl seine Impressionen in einigen Kunstwerken zum Ausdruck, welche bei der Veranstaltung als „Urwaldbilder” präsentiert und bestaunt wurden. Mit einem selbst komponierten und produzierten Musikstück schuf Trompeter Josef Burchartz dann den musikalischen Rahmen, in welchem die Kunstwerke ihre Wirkung entfalten konnten. Gemeinsam mit improvisierten Melodien durch Josef Burchartz sowie vorgetragenen Texten durch Schauspieler und Entertainer Alexander Goebel schickten die Werke von Peter Kohl das Publikum auf eine Reise in den Urwald.

Von der Idee hinter der audiovisuellen Live Performance ist auch Christoph Leditznig, Geschäftsführer der Schutzgebietsverwaltung des Wildnisgebiets Dürrenstein-Lassingtal, begeistert: „Ihr wisst alle in welchen Zeiten wir momentan leben. Von Teuerung bis hin zu Schwierigkeiten, wie Pandemie, wobei der Naturschutz immer mehr in den Hintergrund gerät, obwohl wir eine Klimakrise haben.” Worte der Dankbarkeit richtete Leditznig an die Mitglieder der Urwaldfreunde, welche seit zehn Jahren zahlreiche Veranstaltungen organisieren und sich so für das Wildnisgebiet stark machen.

Aufmerksamkeit für die Wunder der Natur

Nur zehn Kilometer von der Lunzer Seebühne entfernt liegt mit dem Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal der größte zusammenhängende Urwald Mitteleuropas. „Er hat 400 Hektar und ist der bedeutendste Urwald für Forschung und Erkenntnisse aus dem Lebensbereich, der noch nicht von uns Menschen zertrampelt, verbaut und versiegelt wurde”, verdeutlicht Obmann der Urwaldfreunde Gustav Eder-Neuhauser und ergänzt: „Der Förderverein ist dazu da, um Fördermittel von Sponsoren aufzutreiben und diverse Veranstaltungen auszurichten. Die Mittel, die wir aufstellen, werden hauptsächlich für diese Zwecke der Forschung und Bildung verwendet. Das ist unser Anliegen.”

Auch die Künstler und Hauptakteure des Abends sehen die unberührte Natur nahe Lunz als besonders schützenwert. „Gratuliere, dass ihr hier seid, in diesem Paradies, das wir Zuhause nennen. Dabei ist es eigentlich nur geografisches Lotto. Umso dankbarer sollten wir sein, und auch ein bisschen demütiger”, weiß Moderator, Schauspieler und Entertainer Alexander Goebel den Urwald zu schätzen. „Und all jene, die bereits vor 40 Jahren gewusst haben wie wichtig und wertvoll dieser Urwald einmal werden sollte, das sind die Heldinnen ihrer Zeit”, betont Goebel.

Dem kann auch Künstler Peter Kohl nur zustimmen. Handsignierte Leinendrucke des Motivs „Meise” sowie auflagenlimitierte Fine-Art-Drucke und weitere Originale wurden bei der Veranstaltung zum Kauf angeboten. Der Reinerlös der Bilder kommt zur Gänze der Schutzgebietsverwaltung des Wildnisgebiets Dürrenstein-Lassingtal zugute.