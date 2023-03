„Good Vibrations“ beim Aigner in Bodensdorf

Die Musiker von „Good Vibrations“ vereinen ihre Leidenschaft zu echter, professioneller und stilvoller Musik aus den 50er-Jahren bis heute. Das vielfältige Repertoire aus Blues und Rock ist am Samstag, 18. März, um 20.30 Uhr beim Ballonwirt Aigner zu hören. Am Programm stehen Songs von den Beatles, The Allman Brother, The Eagles, Eric Clapton, Deep Purple und vielen mehr.

„Good Vibrations“ wurden in der aktuellen Formation 2021 gegründet. Aus mehreren Bandformationen der Region taten sich Rene Höglinger (Vocals), Roman Fuchs (Keyboards), Jürgen Scheiblhofer (Guitar), Gerald Dalhammer (Bass) und Manuel Höfer (Drums) zusammen um erdige, groovige und rockige Blues- und Rocksongs zu spielen.

