Ein ganz besonderes Buswartehäuschen fertigten die Mitglieder der Landjugend Wieselburg von Freitagabend bis Sonntagnachmittag im Rahmen des LJ-Projektmarathons an. Sie gestalteten ein altes Gebäude der Familie Dachsberger in Berging in ein Buswartehäuschen für die Kinder um, sodass diese künftig nicht mehr im Freien auf den Schulbus warten müssen.

Neben einem neuen Dach und einer neuen Holzschalung sowie einer entsprechend hübschen Gestaltung – inklusive Blumenschmuck – bekam das Buswartehäuschen zwei kreative Elemente, die den Kindern das Warten auf den Bus verkürzen sollen. Die Landjugend-Mitglieder fertigten ein Holzpuzzle und ein Murmellabyrinth auf der Wand an und sorgten auch für einen originellen „Aquarium“-Mistkübel sowie eine bunte Regenwassertonne.

„Einmal mehr super umgesetzt. Da kann man unserer Landjugend nur gratulieren“, zeigten sich Bürgermeister Karl Gerstl und Vizebürgermeister Gerhard Eppensteiner bei der Präsentation am Sonntag begeistert.