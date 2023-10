Juwel der Biodiversität

Am 22. September fiel für die Mitglieder der Grestner Landjugend der Startschuss für den diesjährigen Projektmarathon. Dabei wurde der Teich beim Haus „Witzlehen“ aus dem Dornröschenschlaf geweckt.

Nach dem Motto „Beim Witzlecha-Teich erzähl ma eich über die Biodiversität von Österreich“ wurde tagelang voller Motivation und Tatendrang an der Revitalisierung und Neugestaltung des Teichs gearbeitet, welcher sich direkt bei einem öffentlichen Wanderweg befindet. So können Wanderer bei ihrer Rast zukünftig etwas über die große Biodiversität in der Region erfahren. Erlebbar gemacht wird die biologische Vielfalt für Klein und Groß durch einen neu geschaffenen Steg. Eine gemütliche Liege lädt dann zum Verweilen in der märchenhaften Natur ein. Um den Platz auch für Kinder sicher zu gestalten, wurde eine entsprechende Umzäunung des Teichs errichtet.

Lobende Worte erhielten die fleißigen Jugendlichen unter anderem von Landtagsabgeordnetem Anton Erber, von Gresten-Land Bürgermeister Erich Buxhofer sowie vom Landjugend-NÖ-Landesleiter Markus Höhlmüller, welche sich ein Bild der Bauarbeiten machten.

Nach 42 Stunden harter Arbeit und anstrengenden Nachtschichten können die Mitglieder der Grestner Landjugend freudestrahlend auf ein aufregendes und erfolgreiches Projektmarathon-Wochenende zurückblicken. Allen voran freuen sich nun die Leiter Thomas Wailzer und Viktoria Lechner auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher beim neu gestalteten „Witzlecha-Teich“.