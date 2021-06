Überzeugt hat sie damals mit der Rede „Die Wertschätzung unserer heimischen Lebensmittel“. „Diese Thematik hat mich nie lockergelassen“, schildert das Redetalent.

Noch immer begleitet sie dieses Thema, denn heute arbeitet Plank in der Abteilung Agrarkommunikation in der Landwirtschaftskammer NÖ. Berufsbegleitend studiert sie „Lebensmittelproduktentwicklung und Ressourcenmanagement“ am Campus Wieselburg. Nach wie vor ist Plank ein aktives Mitglied der Landjugend Steinakirchen. Zudem ist sie heute auch Betriebsführerin eines Milchviehbetriebes in der Gemeinde Wolfpassing.-as-