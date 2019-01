Pernkopf bei Einsatzbesprechung am Hochkar vor Ort .

Bei einem Lokalaugenschein vor Ort hat sich LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf am Dienstag am Hochkar in Göstling ein Bild von der Lage gemacht. Aufgrund der Schneelage kam es dort in den vergangenen Tagen zu teilweise dramatischen Situationen (wir hatten berichtet).