Wieselburg: Aus „Hopferl“ wurde „Lukas“

Eigentlich ist er gelernter Bürokaufmann. Doch schon vor etlichen Jahren hat der 30-jährige Weinzierler Lukas Baumgartner seine Liebe zum Gastro- und Bar-Beruf entdeckt. „Ich habe zuerst im Pulverfass bei Charly Draxler nebenbei zu jobben begonnen. Das ist dann immer mehr geworden, bis ich schließlich gänzlich in die Gastro-Szene gewechselt bin“, schildert Lukas Baumgartner. Zuletzt war er elf Jahre in der Life Bar von Charly Draxler in Wieselburg beschäftigt. Nun wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit. Am vergangenen Donnerstagabend eröffnete er seine neue Bar „Lukas - Cafe & Bar - drink. eat. chill.“ im ehemaligen „Hopferl“ in der Passage mitten in Wieselburg. Zahlreiche Gemeinde- und Wirtschaftsvertreter mit Bürgermeister Josef Leitner, Wirtschaftsstadtrat Josef Lechner und Gemeinderat Alois Kaltenbrunner sowie Margaretha Bewersdorff vom Betriebsservice Wieselburg an der Spitze stellten sich mit Glückwünschen zur Eröffnung ein. Auch der Ybbser Nationalratsabgeordneter Alois Schroll schaute vorbei. Und dank des tollen Wetters am Eröffnungswochenende freute sich Lukas Baumgartner, der die Bar vorerst noch ohne Mitarbeiter führt, über tollen Besuch. „Viele haben das Ambiente im Hof genossen. Da keimt einfach Urlaubsstimmung auf“, ist Baumgartner überzeugt. Geöffnet hat das LUKAS täglich (außer Dienstag) ab 14 Uhr, am Wochenende bereits ab 9 Uhr.