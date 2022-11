Diskussion im Gemeinderat Steinakirchen: Das „EVN-Monopol“

Mit Ende November läuft der Stromvertrag der Marktgemeinde Steinakirchen mit der EVN aus. Besser gesagt, er würde sich automatisch verlängern, weil die Gemeinde von ihrem Kündigungsrecht mit sechsmonatiger Kündigungsfrist nicht Gebrauch gemacht hatte. Der aktuelle Stromvertrag beinhaltet aber eine Berechnung, wodurch die Gemeinde künftig einen Strompreis von rund 80 Cent statt bisher 17 Cent pro Kilowattstunde zahlen müsste. Die EVN hat der Gemeinde daher einen neuen Vertrag mit „Float-Tarif“ angeboten mit 34 Cent pro Kilowattstunde, was aktuell bei Anpassung an den Strompreisindex einen Preis von 53 bis 55 Cent ausmachen würde. Dieser neue Vertrag, der von 1. Dezember bis 30. November 2024 gelten wird, stand am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung zur Beschlussfassung – und war der Auslöser für eine dreiviertelstündige, teils hitzige und emotionale Diskussion.

Denn LUST-Vorstandsmitglied Wolfgang Zuser, der bei der Vorstandssitzung beruflich verhindert gewesen war, kritisierte, dass es kein Vergleichsangebot von einem anderen Anbieter gäbe, und das, obwohl sich die jährlichen Stromkosten für die Gemeinde durch den neuen Vertrag praktisch mehr als verdreifachen würden. Bisher hat die Gemeinde Steinakirchen 46.000 Euro an Stromkosten im Budget, für 2023 muss man mit rund 176.000 Euro rechnen.

„Wir beschließen hier einen Vertrag, wo wir nicht wissen, ob es nicht andere billigere Alternativen gibt. Das ist einfach ein Versäumnis. Nur leider passieren solche Versäumnisse bei uns immer wieder“, kritisierte Wolfgang Zuser ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Pöhacker.

Der rechtfertigte sich damit, dass die EVN bisher immer Billigstbieter für die Gemeinde gewesen wäre und dieser vorliegende Vertrag sicher „die günstigste Variante seitens der EVN ist.“ Unterstützung bekam er von Finanzreferent Geschäftsführenden Gemeinderat Andreas Grabenschweiger (ÖVP): „Meines Wissens gibt es für Kommunen aktuell am Markt keinen billigeren Preis von einem anderen Anbieter.“

Günter Mondl, ebenfalls Geschäftsführender Gemeinderat der ÖVP, versuchte, einen Lösungsvorschlag einzubringen, indem der Tagesordnungspunkt abgesetzt werden sollte und der Gemeindevorstand noch vor Ende November nach Vorliegen von weiteren Angeboten entscheiden sollte. Doch diese Idee wurde wieder verworfen, weil man sonst fürchtete, aufgrund der versäumten Kündigungsfrist noch mehr zahlen zu müssen.

„Eigentlich ist das Erpressung. Wir müssen mitstimmen, weil wir sonst der Gemeinde finanziellen Schaden zufügen würden. Das ist ein riesiges Dilemma“, wetterte Wolfgang Zuser und bekam postwendend seinerseits laute Kritik von ÖVP-Mandatar Christian Lothspieler zurück. „Du bist genauso im Vorstand und hättest dich im Vorfeld schlaumachen können. Aber du brauchst die Bühne der Gemeinderatssitzung“, kritisierte Lothspieler. Der Beschluss fiel letztendlich dann wirklich einstimmig aus.

