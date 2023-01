Gemeinderat Scheibbs: Nachhaltigkeit und Stadtentwicklung im Fokus

Werbung

Da diese zwei „Applaus-Gründe“ zumeist zeitgleich in der letzten Sitzung des Jahres stattfinden, wird da eben gleich zwei Mal geklatscht. So auch zuletzt wieder, nachdem SPÖ-Mandatar David Pöcksteiner den Bericht vorgetragen hatte.

Ein Bericht, den er ganz in den Sinn der Nachhaltigkeit und des neuen Stadtentwicklungskonzeptes gestellt hat. Daher gliedert er seinen Bericht auch in die drei großen Themenfelder Energie, Mobilität sowie Umwelt und Klima. In allen drei Bereichen bescheinigt er der Gemeinde, schon einiges umgesetzt zu haben. Dennoch Entwicklungspotenzial gäbe es gerade im Sinne der Leitsätze des Stadtentwicklungs-Leitbildes noch einige. Hier ein kurzer Auszug einiger empfohlener Maßnahmen (den gesamten elfseitigen Bericht gibt es unter NÖN.at nachzulesen).

Energie:

Vor allem dank der drei Wasserkraftwerke wird im Scheibbser Gemeindegebiet mehr Strom aus erneuerbarer Energie erzeugt, als verbraucht wird. Dennoch soll vor allem der Ausbau der Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden, aber auch mittels Bürgerbeteiligungsmodellen oder Unterstützung auf großen Firmengebäuden oder durch erneuerbare Energiegemeinschaften vorangetrieben werden. Denn 2021 (die Werte für 2022 liegen erst im Laufe des heurigen Jahres vor) lag Scheibbs mit 343 Watt/Einwohner noch weit hinter dem Klimaziel des Landes für 2030 mit 2.000 Watt/Einwohner. Ein positives Zeugnis stellt Pöcksteiner der Scheibbser Straßenbeleuchtung aus. Von 1.074 Lichtpunkten sind bereits 923 auf sparsame LED-Leuchten umgestellt. Ein Großteil dieser dimmt in der Nacht die Leistung auf 50 Prozent ab.

Mobilität:

Scheibbs benötigt ein umfassendes Mobilitätskonzept, das idealerweise 2023 erstellt wird. Dabei soll der Mensch und nicht der Autoverkehr im Vordergrund stehen. „Das ist eines der Themen, das im Zuge des Stadtentwicklungsprozesses am meisten diskutiert wurde. Es geht nicht darum, die Autos aus dem Stadtzentrum zu verdrängen, sondern die neuralgischen Punkte zu beruhigen und die Aufenthaltsqualität im Zentrum dadurch zu erhöhen. Dafür sollte man auch nicht zurückschrecken, den einen oder anderen Parkplatz für neue Ideen zu opfern“, sagt Pöcksteiner.

Umwelt und Klima:

Mittels Überzeugungs- und Öffentlichkeitsarbeit soll die Stadt die Bevölkerung weiter auf die Bedeutung von Biodiversitätsflächen aufmerksam machen. Dazu gehört ein entsprechendes Grünraumkonzept. Gleichzeitig sollen im Zentrum Maßnahmen gegen Hitzeinseln gesetzt werden – auch unter Einbindung der Erlauf.

