Nosofsky neuer Vize in Reinsberg

18 Jahre lang war Christian Vogelauer im Reinsberger Gemeinderat, die letzten zehn Jahre dabei als Vizebürgermeister ganz eng an der Seite von Bürgermeister Franz Faschingleitner. Mit Ende November hatte Vogelauer all seine politischen Ämter zurückgelegt. Und so saß er vergangene Woche erstmals als Besucher einer Gemeinderatssitzung auf den Zuschauerplätzen und verfolgte die Wahl seines Nachfolgers.

Die war eine eindeutige Sache (16 von 17 Stimmen). Reinhard Nosofsky, 49-jähriger Jurist im Bundeskriminalamt, ist der neue Vizebürgermeister des Kulturdorfes. Nosofsky ist seit 2010 im Gemeinderat und seit 2015 im Gemeindevorstand. „Ein Dorf wie das unsrige braucht eine stete aber behutsame Weiterentwicklung. An der will ich aktiv mitarbeiten und biete allen fraktionsübergreifend meine Zusammenarbeit an“, betonte Nosofsky in einem ersten Statement und bedankte sich bei seinem Vorgänger für dessen enormes Engagement. Das Ausscheiden von Vogelauer aus dem Gemeinderat hatte aber auch weitere personelle Konsequenzen. Der 52-jährige Handelsangestellte und Kapellmeister des örtlichen Musikvereins Andreas Prüller, seit 2013 im Gemeinderat, rückte in den Vorstand nach.

Gerald Essletzbichler

neu im Gemeinderat

Gerald Essletzbichler, 43-jähriger Landwirt, übernahm das freigewordene ÖVP-Gemeinderatsmandat und rückt anstelle von Vogelauer in den Kulturausschuss sowie in den Ausschuss für Familien, Soziales, Freizeit und Vereine nach. Im Prüfungsausschuss sitzt ab sofort Manfred Biborosch anstelle von Andreas Prüller.

