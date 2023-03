Randegger Bürgermeisterin: „Haben eine tolle Entwicklung“

Eine Rochade stand bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Randegg auf der Tagesordnung.

Andreas Kirchleitner wurde dabei als Gemeinderat angelobt. Er wird künftig die Aufgaben von Katharina Rumpl im Ausschuss für Umwelt, Klimabündnis, Sport/Jugend und Wanderwege sowie die Themen Raumordnung, Infrastruktur, Digitalisierung, Freibad und Wirtschaft übernehmen. Rumpl hat sich aus beruflichen Gründen aus dem Gemeinderat zurückgezogen.

Positive Bilanz zog Bürgermeisterin Claudia Fuchsluger in Anbetracht des Jahresabschlusses 2023: „Wir haben eine tolle Entwicklung. Das Haushaltspotenzial schlägt sich mit 551.500 Euro zu Buche, was uns jetzt zum richtigen Zeitpunkt einen Spielraum für einige Projekte, wie die Ortskernbelebung Gemeinde 21 ermöglicht.“

Und die ersten dieser Projekte sind bereits konkret in der Planung. So wird gemäß den Schülern ein Radabstellplatz unter Dach für E-Roller und Räder bei der Schule errichtet. Die Aufträge diesbezüglich wurden bereits in der Sitzung an die Firma Metallbau Josef Welser (35.961 Euro) und die Firma Leichtfried für die Spenglerarbeiten (8.109 Euro) vergeben.

Ebenfalls einen neuen Radständer wird es hinter dem Gemeindeamt geben. „Hier schaffen wir einen Fahrradständer mit Bügel und acht Schließfächern für die Helme an. Das alles kostet 7.372 Euro“, erklärt die Bürgermeisterin, die mit den Gemeinderäten auch Auftragsvergaben für die Dachsanierung beim Meierhof beschloss. „Das ist wohl der größte Brocken. Denn im Veranstaltungsbereich ist eine neue Isolierung unausweichlich. Hier gibt es schon regelmäßig Wassereintritte“, erklärt Fuchsluger. Den Zuschlag für die Zimmereiarbeiten erhielt dabei die Firma Fahrnberger mit 47.972 Euro. Der Auftrag für die Dach- und Spenglerarbeiten erging an die Firma Leichtfried mit 51.035 Euro.

