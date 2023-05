Pfingsten Wieselburg: Jugendlichen Kirche näherbringen

„Wir wollen Jugendlichen aber auch allen anderen Menschen lebendige Kirche näherbringen und das Feuer von Pfingsten in ihnen entfachen. Pfingsten Mostviertel ist eine große gemeinsame Party im Glauben mit Festival-Stimmung, aber halt nur ohne Alkohol“, schildert Tanja Ziegelwanger von der Loretto Gemeinschaft Mostviertel, einer geistlichen Bewegung innerhalb der katholischen Kirche. Gemeinsam mit ihrem Mann Erich sowie Veronika Rerych, Jugendpastoral der Diözese St. Pölten, zehn Bereichsleitern und rund 50 freiwilligen Helferinnen und Helfern organisiert sie heuer zum zweiten Mal das Pfingstfestival „Pfingsten Mostviertel“ am 27. und 28. Mai in Wieselburg. Wieselburg ist einer von insgesamt 30 Schauplätzen im deutschsprachigen Raum. Erstmals fand dieses Pfingstfestival 2000 in Salzburg statt.

„Wieselburg hat sich im Vorjahr als die perfekte Location herausgestellt. Da uns Pfarrer Daniel Kostrzycki auch heuer wieder sehr entgegengekommen ist, haben wir uns entschlossen, die Location nicht zu ändern und hoffen, heuer noch mehr Menschen bei uns begrüßen zu dürfen“, erzählt Ziegelwanger. Im Vorjahr nahmen rund 250 Menschen am Zwei-Tages-Festival teil, wobei die Wieselburger Pfarrkirche beim Pfingst-Hochamt voll war. „Da hatten wir geschätzt um die 600 Besucher“, sagt Ziegelwanger.

Gebet, Lobpreis, heilige Messen und chillen mit Jesus

Anders als im Vorjahr beginnt das Festival heuer bereits am Samstagvormittag. Dadurch hat sich auch das Angebot erweitert. Neben mehrmaligem Gebet und Lobpreis – erneut mit der Festivalband rund um Trompetenlehrer David Pöchlauer aus Waidhofen – gibt es heuer auch mehrere Workshops. Als Hauptredner werden an diesen beiden Tagen Jane Krammer vom „Kings College“ London, Angelika Hirschenberger von der Bundeskoordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz und Michael Sulzenbacher, Ordensmann und Priester bei „Diener Jesu und Mariens“ Blindenmarkt, auftreten. Weitere Höhepunkte sind der Abend der Barmherzigkeit am Samstag mit Generalvikar Christoph Weiss (19.30 Uhr), das Pfingst-Hochamt mit Bischof Alois Schwarz am Sonntag (11 Uhr) sowie die Lebensübergabe am Sonntag um 15.20 Uhr.

Dazu gibt es auch wieder die „Jesus, Coffee & me“-Bar im Oktogon – quasi eine Chillout-Area direkt in der Kirche. Auch heuer werden wieder Zwei-Tages-Tickets mit oder ohne Mittagessen angeboten (Infos: pfingsten.at/mostviertel). Für die Teilnahme an den heiligen Messen benötigt man kein Ticket.

„Wir hoffen, heuer noch mehr Jugendliche, aber auch ältere Menschen bei uns begrüßen zu dürfen, die sich für Jesus öffnen und sich darauf einlassen, ihr Leben mit ihm zu gehen“, ist Tanja Ziegelwanger trotz allem Organisationsstress voller Vorfreude. Übrigens: Wer zu Pfingsten keine Zeit hat, nach Wieselburg zu kommen. Loretto Mostviertel lädt jeden ersten und dritten Freitag von 19.30 bis 22 Uhr ins „Loretto Wohnzimmer“ im Pfarrheim Petzenkirchen. „Jeder kann dort einfach vorbeikommen. Es ist ein gemütliches Beisammensein mit Gebet, Lobpreis und Jause, bei dem wir uns gegenseitig austauschen“, lädt Ziegelwanger ein.

„Pfingsten Mostviertel“ in der Pfarrkirche Wieselburg – das Programm:

Samstag, 27. Mai:

9 Uhr: Welcome

9.30 Uhr: Lobpreis

10 Uhr: Begrüßung durch Georg MM (live aus Salzburg)

10.20 Uhr: Preach Jane Krammer

11.30 Uhr: heilige Messe mit Pater Stephan Waxenberger (SJM)

13 Uhr: Mittagessen

14.30 Uhr: Workshops

16.35 Uhr: Lobpreis

17.15 Uhr: Preach Angelika Hirschenberger

18 Uhr: Abendessen

19.30 Uhr: Abend der Barmherzigkeit mit Generalvikar Christoph Weiss



Sonntag, 28. Mai:

9.15 Uhr: Lobpreis

10 Uhr: Preach Pater Micheal Sulzenbacher (SJM) und Zeugnis Theresa Enzenhofer

11 Uhr: Pfingst-Hochamt mit Bischof Alois Schwarz

12.30 Uhr: Mittagessen

14.30 Uhr: Lobpreis

15 Uhr: Hinführung zur Lebensübergabe mit Georg MM (live aus Salzburg)

15.20 Uhr: Lebensübergabe & Gebet um den Hl. Geist

16.45 Uhr: Gebet für Stadt & Land

