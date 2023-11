Ein-Millionen-Sechser geht ins Mostviertel

Mit den beiden Vorgängern gemeinsam hat der Gewinner bzw. die Gewinnerin aus dem Mostviertel, dass der Sechser per Quicktipp erzielt wurde. Gleich im ersten von vier Tipps befand sich jene Kombination, die letztlich exakt 1 Million Euro wert war.

Drei Spielteilnehmern glückte ein Fünfer mit Zusatzzahl zu jeweils rund 33.800 Euro. Je ein per Quicktipp erzielter Gewinn geht nach Niederösterreich und nach Salzburg, einer wurde über die Spieleseite win2day auf einem Normalschein angekreuzt.

Solo-Sechser auch bei LottoPlus

Ebenfalls mit einem Solo-Sechser endete die Ziehung bei LottoPlus. Per über die Spieleseite win2day gespielten Normalschein gelang der Erfolg, der letztlich rund 233.000 Euro Gewinn brachte. Beim LottoPlus-Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Beim Joker gibt es – nach Februar dieses Jahres – den zweiten Sechsfachjackpot in der 35-jährigen Geschichte des Spiels. Da es am Sonntag erneut keinen Wettschein mit der richtigen Joker-Zahl gegeben hat, geht es am Mittwoch um rund 1,4 Millionen Euro, womit der absolute Rekordgewinn in Gefahr gerät. Bisheriger Spitzenreiter ist ein Tiroler, der den Sechsfachjackpot im Februar knacken und rund 1,46 Millionen Euro gewinnen konnte.